Vous pourrez bientôt utiliser plusieurs comptes WhatsApp sur le même smartphone

WhatsApp teste le multicomptes dans la dernière version bêta de son application. Une fonctionnalité qui pourrait bien débarquer officiellement d'ici à quelques mois, bien que, pour le moment, elle ne soit disponible que pour les entreprises.

Vous rêviez d’utiliser plusieurs comptes WhatsApp sur votre smartphone, par exemple un compte personnel et un compte professionnel ? Cela pourrait être bientôt possible, si l’on en croit ce qu’a repéré le média spécialiste WABetaInfo dans la dernière version bêta de l’application WhatsApp Business sur Android.

Le multicomptes sur WhatsApp testé par Meta

WhatsApp Business est en réalité la version professionnelle de l’application de messagerie instantanée. Elle permet aux entreprises d’avoir une présence commerciale directement dans l’application, afin de discuter avec les clients. Une application de Meta qui peut être commode notamment pour le SAV, le conseil, etc.

Dans une capture d’écran partagée par le média spécialisé, on peut voir un menu proposant de sélectionner le compte auquel on veut se connecter. On apprend que lorsqu’on configure un compte supplémentaire pour la première fois, il est stocké sur l’appareil en question. Un compte qui peut bien évidemment être transféré sur un autre appareil, à l’aide d’une sauvegarde en ligne. La capture d’écran suggère également que l’on pourrait ajouter plus de deux comptes, sans que l’on connaisse la limite.

L’intérêt principal du multicomptes sur WhatsApp pourrait être pour ceux utilisant deux SIM sur leur smartphone. Certains ont un numéro personnel et un numéro professionnel, le multicomptes permettrait d’utiliser ces deux numéros sur WhatsApp sans avoir à choisir ou à s’identifier régulièrement. De quoi éviter d’avoir deux smartphones sur soi aussi.

Quand pourra-t-on utiliser plusieurs comptes sur WhatsApp ?

Dans sa version bêta pour Android, on trouve « des preuves suggérant sa compatibilité avec WhatsApp Messenger » selon WABetaInfo, qui est l’application que nous utilisons tous. Pour ce dernier, rien n’indique que la fonctionnalité serait exclusive à WhatsApp Business.

Le multicomptes pourrait être disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp. Pour l’instant, il est toujours en développement et devrait en toute logique entrer en phase de test publique dans une prochaine mise à jour. Une mise à jour qui ferait suite à la possibilité d’utiliser un compte WhatsApp sur plusieurs téléphones.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.