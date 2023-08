WhatsApp prépare un nouveau design : voici le premier visuel

WhatsApp s'enrichit de nombreuses nouveautés. L'application de messagerie va profiter de la rentrée pour changer de design sur Android.

L’application WhatsApp s’enrichit de nombreuses nouveautés : sticker créé par IA, partage d’écran, message vidéo, transfert d’images en HD. Pour accompagner tous ces changements, on apprend désormais que Meta travaille à la conception d’une toute nouvelle interface, un redesign de la célèbre application de messagerie instantanée.

Le site spécialisé WABetaInfo a pu obtenir une première image.

Des options de filtre vraiment bienvenues

Cette capture d’écran a été réalisée sur la version bêta de l’application, plus précisément la mouture 2.23.13.16 pour Android.

La nouvelle version de l’interface adopte les codes de Material Design 3 de Google. La couleur verte caractéristique de l’application disparait un peu au profit d’une nouvelle barre blanche en haut de l’application, avec une nouvelle version du logo de WhatsApp.

Au-delà de l’esthétique, on est surtout intéressé par les nouvelles options de filtres qui apparaissent en haut de la liste des conversations. Il est possible de n’afficher que les conversations avec des messages non lus, ou de filtrer entre les conversations personnelles ou professionnelles. Cela devrait très bien se marier avec la possibilité d’associer plusieurs comptes à WhatsApp.

Avec un premier test dans la version bêta de l’application, on peut s’attendre à découvrir ce nouveau design dans la version classique de l’application avant la fin de l’année.

