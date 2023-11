WhatsApp : cette nouveauté pour la lecture vidéo vous sera bien pratique

WhatsApp teste en bêta une fonctionnalité permettant d'avancer et de reculer rapidement dans une vidéo visionnée depuis une conversation.

Décidément, il s’en passe des choses du côté de la version bêta de WhatsApp. L’application de messagerie détenue par Meta ne cesse de tester de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience des utilisatrices et des utilisateurs. Et en ce moment, l’option qui attire les regards concerne la lecture vidéo.

Avance et recul rapides sur les vidéos

Une fois n’est pas coutume, le site spécialisé WABetaInfo a repéré une nouveauté en cours de déploiement au travers du programme bêta que l’on peut rejoindre via le Play Store (quand il y a des places disponibles). En quoi consiste la fonction en approche ? C’est tout simple : deux boutons apparaissent dans l’interface lorsqu’une vidéo est en cours de visionnage. Ce sont deux flèches qui permettent de sauter 10 secondes vers l’avant ou de revenir 10 secondes en arrière.

Pour utiliser ces deux flèches, il suffit d’un appui double sur la gauche ou la droite de l’écran du smartphone pendant le visionnage de la vidéo. Rien de très surprenant, c’est déjà quelque chose que l’on voit sur pléthore de lecteurs vidéo, à l’instar de YouTube, par exemple.

Ce n’est pas un chamboulement majeur dans l’expérience globale de WhatsApp, mais c’est typiquement le genre d’options qui rend l’utilisation d’une application plus agréable. Pour celles et ceux que cela intéresse, il ne sera plus obligatoire de faire bouger le curseur sur la timeline pour aller à un endroit spécifique de la vidéo qu’un proche vous envoie dans une conversation.

Cette nouveauté s’inscrit dans le même élan qu’une liste d’autres fonctions pratiques déployées ou en cours de test :

Une fonctionnalité en cours de test

Pour en revenir à la fonction d’avance et recul rapide sur les vidéos, WABetaInfo précise que seuls quelques bêta testeurs sur Android en profitent pour le moment. Ils ont pu voir l’option apparaître sur les mises à jour 2.23.24.4 et 2.23.24.5 de l’application.

La fonction devrait se déployer à davantage de personnes dans les semaines à venir, toujours en bêta avant d’être proposée sur la version stable. Aucune date exacte ne peut vraiment être avancée pour le moment.