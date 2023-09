Voici à quoi devrait ressembler la future nouvelle interface de WhatsApp

Des nouveautés graphiques actuellement en cours de développement ont été repérées dans une bêta de WhatsApp. Au menu du jour : des couleurs revisitées et des icônes redessinées.

WhatsApp ne cesse de s’améliorer au fil des années. Et parmi les plus gros changements à venir, se trouvent des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle que Meta – la maison-mère de WhatsApp – a présentées mercredi 27 septembre lors d’une conférence. Entre une IA à la Midjourney et des futurs amis virtuels, le groupe veut mettre le paquet.

Un vert plus clair

Pour autant, les équipes en charge de développer le design de l’application sont elles aussi sur le pied de guerre. Et en ce moment même, elles s’attellent à développer quelques changements graphiques repérés par l’insatiable WABetaInfo, qui a déniché quelques éléments dans la dernière bêta pour Android.

Que nous réserve WhatsApp à l’avenir ? Dans l’idée, il faudrait s’attendre à quelques évolutions stylistiques. Par exemple, les icônes de l’interface principale seraient redessinées pour moderniser le tout. Aussi, l’actuelle couleur verte pourrait légèrement s’éclaircir aussi bien sur le thème sombre que le thème clair. La couleur des bulles de messages ferait aussi l’objet d’une toute petite modification.

Par petites touches

Les nouvelles icônes évoquées par WABetaInfo seraient également disponibles dans les paramètres de l’application et dans l’interface principale d’une conversation. Toutes ces petites mises à jour ne visent pas à chambouler l’expérience, mais à l’optimiser par petites touches afin de ne pas brusquer les plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde.

Pour le moment, même les bêta-testeurs n’y ont pas accès. Il convient donc de faire preuve de patience avant de voir débarquer cette mise à jour en version stable auprès du grand public.