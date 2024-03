Avec cette fonction, WhatsApp peut devenir plus pratique en Europe

WhatsApp devra bientôt prendre en charge des conversations provenant d'autres messageries instantanées. Une fonctionnalité intéressante, que l'on découvre cette semaine plus en détail, mais qui pourrait par contre rester exclusive au marché européen.

WhatsApp travaille à l’implémentation d’une nouvelle fonction permettant à la plateforme d’accueillir, en son sein, les conversations provenant d’autres messageries instantanées. L’ajout de cette nouveauté découle directement du Digital Markets Act (DMA). C’est en effet une règle imposée par la nouvelle législation européenne à l’encontre des services et des entreprises considérés comme étant des « gatekeepers » — « contrôleurs d’accès ». Il est donc fort possible qu’elle reste exclusive au marché européen… et que les autres utilisateurs n’y aient jamais accès.

Quoi qu’il en soit, cette fonction avait été évoquée pour la première fois début février par Dick Brouwer, le directeur de l’ingénierie chez WhatsApp. L’intéressé s’était alors surtout contenté d’expliquer que le support des messageries tierces serait optionnel. On apprenait en outre que les messages issus d’autres applications seraient affichés bien à part sur WhatsApp, dans une boîte de réception distincte. Grâce à WABetainfo, on en sait aujourd’hui un peu plus.

Messageries tierces dans WhatsApp, à quoi s’attendre ?

Connu pour sa fiabilité, le site spécialisé nous montre la manière dont sera déployée cette nouveauté dans WhatsApp, et ce, à l’aide de captures d’écran prises sur la version 2.24.6.2 de l’application pour Android. On découvre alors, qu’effectivement, les utilisateurs peuvent désactiver les conversations issues de plateformes tierces à leur guise, ou n’autoriser la fonction que pour certaines applications.

Cette seconde option n’avait pas encore été évoquée jusqu’à présent, et elle pourrait constituer un entre-deux idéal pour de nombreux utilisateurs.

WABetaInfo a notamment pu capturer l’écran d’accueil de cette nouvelle fonction. On y lit entre autres que « les conversations d’applications tierces sont proposées aux utilisateurs de la région européenne, conformément à la loi », ce qui laisse une nouvelle fois entendre que seule l’Europe sera concernée par cet ajout. Contacté par Android Authority à ce propos, Meta n’a toutefois pas donné de commentaire à ce stade.

On découvre par contre que les conversations de groupe émanant d’applications tierces ne seront pas gérées par WhatsApp. Dans la même veine, les appels audio et vidéo tiers ne seront pas non plus supportés par le service, qui semble donc résolu à faire uniquement le minium pour être en conformité avec la nouvelle législation européenne. Cette nouveauté semble, quoi qu’il en soit, prête à être déployée à grande échelle. Nous ne devrions donc pas avoir à attendre longtemps avant de pouvoir la tester par nous-mêmes.

Rappelons que le DMA européen entre en vigueur le 6 mars prochain.