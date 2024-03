Telegram offre gratuitement son abonnement Premium, mais il y a un mais

Telegram offre un abonnement Premium aux utilisateurs participant à son programme d'envoi de codes de sécurité. Si l'intention est bonne, cela peut représenter un danger pour la sécurité de ceux qui consentent à aider l'application.

L’application Telegram, à savoir l’une des concurrentes de WhatsApp sur le marché des applications de messagerie instantanée tente de devenir plus sécurisée, pour faire face à l’argument du chiffrement de bout en bout de la messagerie de Meta. C’est dans cette optique qu’elle a lancé un programme de connexion en peer-to-peer. Pour cela, elle a besoin d’envoyer des codes PIN à usage unique et c’est pourquoi elle demande de l’aide à ses utilisateurs, en échange d’un abonnement mensuel payant habituellement. Cependant, participer à ce programme peut engendrer des problèmes… de sécurité.

Telegram veut être plus sécurisé… grâce à ses utilisateurs

Comme le raconte Android Authority, Telegram a récemment lancé un programme de connexion en peer-to-peer entre les utilisateurs Android : on le sait puisque l’application a mis à jour ses conditions d’utilisation. Cela offre davantage de sécurité entre les utilisateurs, pour être sûr que seuls eux ont accès à leurs conversations.

Pour cela, Telegram utilise votre numéro de téléphone en tant que relai afin d’envoyer des codes PIN à usage unique (abréviés en OTP) à d’autres utilisateurs par SMS pour qu’ils puissent se connecter sur Telegram. Dans ses conditions d’utilisation, Telegram indique s’octroyer le droit d’envoyer un maximum de 150 SMS OTP par mois. Et pour récompenser les utilisateurs qui consentent à participer à ce programme, Telegram offre l’abonnement Telegram Premium à 5,49 euros par mois. Il permet d’envoyer des fichiers jusqu’à 4 Go (et plus rapidement), de doubler les limites de l’application (suivi de canaux, GIF enregistrés, conversations épinglées, etc.), de ne plus avoir de publicité ainsi que d’avoir accès à des fonctionnalités exclusives.

Le « mais » de l’histoire, c’est que vous ne contrôlez pas à qui vous envoyez des SMS. Ce qui signifie que vous pouvez très bien envoyer des SMS en dehors de votre pays. De quoi engendrer des frais… qui seront pour votre pomme. Telegram a néanmoins prévu le coup en ajoutant un paramètre permettant d’empêcher l’envoi de SMS à l’international.

Une sécurité, pas très sécurisée : les accusations montent contre Telegram

L’autre grand problème que pose ce système d’envoi de SMS OTP par les utilisateurs mêmes de Telegram est de l’ordre de la sécurité. Ce alors même que l’application se targue de cet argument. En fait, le système permet aux utilisateurs de voir à qui ils envoient ces SMS et ceux qui les reçoivent de voir le numéro de celui qui leur a envoyé un code. Ce qui pose des questions en matière de protection de la vie privée.

Par ailleurs, Telegram se dédouane de toute responsabilité en cas de problème de harcèlement ou de toute forme de préjudice causé à cause d’utilisateurs qui obtiendraient des numéros de téléphone à cause de son système. Il est écrit : « préjudice résultant d’actions indésirables, non autorisées ou illégales entreprises par les utilisateurs qui ont pris connaissance de votre numéro de téléphone via P2PL. » L’application interdit toutefois dans ses conditions d’utilisation de contacter les émetteurs ou récepteurs desdits SMS. Il est possible de se retirer du programme à tout moment.

