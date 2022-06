Telegram lance son abonnement payant pour supprimer la publicité et envoyer des fichiers plus lourds

Quelques jours seulement après l'avoir annoncé, Telegram lance son offre d'abonnement payant à 5,49 euros par mois. Elle permet entre autres de supprimer les publicités, d'envoyer des fichiers plus volumineux ou encore de s'abonner à davantage de canaux.

Il y a quelques jours, le patron de Telegram Pavel Durov avait expliqué vouloir lancer un abonnement payant pour apporter des avantages aux utilisateurs. Sobrement appelé Telegram Premium, il a été lancé, mais il est pour le moment uniquement disponible sur iOS. Telegram en profite pour annoncer 700 millions d’utilisateurs actifs à travers le monde.

Telegram lance une formule payante

C’est la première fois que l’application lance un abonnement payant. Si les fonctionnalités comprises dans cette formule peuvent être alléchantes, elles sont loin d’être obligatoires et certaines ne sont pas disponibles sur d’autres applications de messagerie instantanée. Si vous utilisez déjà Telegram dans sa version gratuite, vous ne manquerez pas grand-chose à payer 5,49 euros par mois.

Pour l’instant, la mise à jour n’est pas disponible sur les smartphones Android, mais comme le fait remarquer XDA Developers qui rapporte la nouvelle, « la société a tendance à publier des mises à jour majeures pour toutes les plateformes dans la même journée ». On peut donc s’attendre à ce que Telegram Premium arrive sur le Play Store très bientôt. L’installation de l’application via un fichier APK ne permet pas non plus d’accéder à Telegram Premium pour le moment.

Ce que contient l’abonnement premium

C’est notamment dans la description de l’application de messagerie instantanée sur l’AppStore que l’on en apprend plus sur ce qu’offre cet abonnement Telegram :

Vous pouvez envoyer des fichiers d’une taille maximale de 4 Go au lieu de 2 Go

Vitesse des téléchargements améliorée

Vous pouvez vous abonner à jusqu’à 1000 canaux

Jusqu’à 4 comptes peuvent être connectés en simultané sur l’application

Organisez vos échanges dans 20 dossiers, contenant chacun 200 échanges

Épinglez 10 échanges sur votre liste principale

Réservez jusqu’à 20 liens t.me publics

La possibilité d’enregistrer 400 GIF et 10 autocollants

Vous pouvez avoir une bio plus longue et y ajouter des liens

Les légendes sur les photos et vidéos peuvent être plus longues

L’accès à un bouton de transcription textuelle des messages vocaux

Plus d’emojis utilisables dans les réactions aux messages

Des autocollants exclusifs

Définissez un dossier d’échange par défaut ou activez les outils permettant d’archiver et de masquer les nouveaux échanges automatiquement

Un badge à côté de votre nom

La photo de profil peut être une vidéo

La suppression des publicités

Vous pouvez changer l’icône d’application de Telegram

Une mise à jour aussi pour tous les autres utilisateurs de Telegram

Telegram lance dans la foulée une mise à jour pour les utilisateurs n’ayant pas d’abonnement payant. Il y a des corrections et optimisations pour la vitesse et la fiabilité de l’application, mais pas que. Les liens d’invitation pour les groupes publics ne sont plus nécessaires, on peut simplement demander à rejoindre un groupe. Une fois accepté, on peut commencer à discuter. Une barre de progression animée est apparue lorsqu’on partage des fichiers volumineux vers Telegram depuis une autre application.

On apprend que « les groupes et canaux certifiés ont désormais aussi leur badge en haut de l’échange ». Les descriptions des bots s’améliorent avec la possibilité d’ajouter une photo ou une vidéo. Par ailleurs, les bots qui sont dans le menu des pièces jointes peuvent fonctionner dans les groupes et les canaux. Enfin, Telegram est dorénavant complètement compatible avec les écrans ProMotion des iPad et iPhone, avec des animations fluides jusqu’en 120 Hz.

