WhatsApp veut devenir une vraie alternative à Meet et Teams avec ces changements

Depuis les nombreux confinements dus au Covid-19, la visioconférence a pris une place importante dans le quotidien des travailleurs et travailleuses. WhatsApp veut rendre l’expérience un peu moins pénible.

Vous avez sûrement déjà testé Zoom, Microsoft Teams et même peut-être Google Meet pour vos visios professionnelles. À cette longue liste, vous pourrez bientôt ajouter WhatsApp qui va se doter de fonctionnalités plus à même de transformer la plateforme en véritable salle de réunion virtuelle.

Comme l’explique TechCrunch, le service de messagerie instantanée de Meta va évoluer très bientôt. Dans un billet de blog publié le 13 juin 2024, les équipes de WhatsApp ont annoncé l’arrivée de petites améliorations bienvenues pour les séances de visioconférence. La première est la possibilité d’inviter jusqu’à 32 personnes sur un appel. La fonctionnalité était depuis longtemps disponible sur les appareils mobiles, mais elle n’était encore jamais arrivée sur les applications Windows et macOS. C’est désormais chose faite.

Des présentations plus immersives

L’autre fonctionnalité qui devrait faciliter la vie de celles et ceux qui utilisent WhatsApp pour le boulot, mais aussi pour les appels personnels est le partage d’écran avec audio. Si vous jouez une vidéo ou que vous souhaitez mettre un fond sonore sur votre présentation PowerPoint, les applications WhatsApp pourront intercepter le flux et le partager avec tous les intervenants et intervenantes connectés. Là encore, rien de révolutionnaire par rapport à la concurrence, mais un moyen pour WhatsApp de s’imposer un peu plus dans le monde de la visio professionnel.

Dans cet esprit, la troisième fonctionnalité annoncée par WhatsApp est tout bêtement la « mise en évidence » qui, comme sur Google Meet ou d’autres logiciels, permet à la personne en train de parler d’apparaître en surbrillance à l’écran pour être facilement identifié lors d’un appel.

« MLow » pour des visios de meilleure qualité

Rien de révolutionnaire chez Meta donc, mais une volonté affichée d’aller chasser sur les terres des Zoom et autres Teams. Dans ce but d’ailleurs, les ingénieurs de l’entreprise ont développé un nouveau codec audio nommé « MLow » qui promet « une meilleure suppression du bruit et de l’écho dans les environnements bruyants ». Une démo destinée à montrer ce dont est capable l’algorithme a d’ailleurs été postée sur le site de Meta, on y entend un flux audio compressé par manque de débit se transformer en paroles claires et cristallines.

Comme d’habitude, il faudra voir ce que l’outil donne en condition réelle, mais sur le papier la technologie est encourageante. Le nouveau codec est en cours de déploiement tandis que les autres fonctionnalités arriveront sur toutes les plateformes dans les prochaines semaines.

