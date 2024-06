Comment la meilleure nouveauté IA d’Android veut continuer à nous surprendre

Google semble vouloir aller encore plus loin avec sa fonctionnalité lancée en début d'année, Circle to Search. La firme voudrait ajouter une fonction de recherche audio : voici à quoi elle pourrait bien servir.

Depuis plusieurs mois, Google met régulièrement à jour la fonctionnalité Circle to Search. Pour rappel, celle-ci permet d’entourer des éléments affichés sur votre smartphone pour les rechercher : produits, œuvre d’art, lieu, etc. Prochainement, ce pourrait être la recherche audio qui débarquerait sur cette fonctionnalité.

Comment mélanger audio et cercle dans Circle to Search ?

Ce sont les journalistes d’Android Authority qui ont repéré un changement dans la version bêta de l’application de Google : des chaînes de caractères font référence à un nouveau bouton de recherche audio. Ils ont même réussi à activer le bouton dans l’interface utilisateur, sans pouvoir l’utiliser pour autant. Il s’agit d’une icône de note de musique.

Précisons que pour le moment, on ignore comment la recherche audio avec Circle to Search pourrait fonctionner. On peut imaginer qu’elle permettra de détecter la musique jouée, que ce soit sur un TikTok, une vidéo YouTube ou tout morceau émis par votre smartphone. Cela pourrait être une sorte de Shazam, qui ne détecte pas la musique jouée autour de vous, mais par votre appareil. On peut également penser que la fonction pourrait s’associer avec la saisie vocale.

Pour le moment donc, la fonctionnalité dans Circle to Search n’est pas disponible et n’a pas été annoncée. Il est même possible que Google ne la déploie jamais si les tests ne s’avèrent pas concluants pour l’entreprise. Parallèlement à cela, on attend d’ailleurs que Circle to Search devienne une sorte de scanner de code-barres. Ce que l’on peut espérer, c’est aussi une disponibilité plus grande de Circle to Search : pour l’instant, seuls les Pixel et quelques smartphones Samsung y ont droit.