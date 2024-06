Ça y est, la meilleure app vidéo des iPhone est disponible sur Android… si vous avez de la chance

Blackmagic Design vient de lancer son application Camera sur Android. Très complète, cette solution a aussi le mérite d'être gratuite, mais attention, seule une fraction des utilisateurs Android pourront en profiter.

Quelques mois après avoir été repérée en bêta par un YouTuber britannique, l’application Blackmagic Camera débarque enfin sur Android. Cette appli d’enregistrement vidéo, développée par les papas de DaVinci Resolve, va donc pouvoir concurrencer d’autres solutions réputées, comme Filmic Pro, sur les smartphones Android. Du moins sur certains.

Comme nous l’expliquions en avril, Blackmagic Camera était jusqu’à présent (et depuis des années) exclusivement disponible sur iOS et donc sur iPhone. L’entreprise australienne derrière l’application n’avait donc à gérer la prise en charge que d’une petite poignée d’appareils, issue du même constructeur. En passant sur Android, elle se confronte cette fois à une foule de mobiles, équipés de capteurs parfois très différents les uns des autres, et d’éventuelles spécificités logicielles au gré des surcouches employées par tel ou tel fabricant.

Une application déployée pour l’instant seulement sur certains modèles Android

Dans ce contexte, Blackmagic mise (et c’était prévu) sur un déploiement au compte-goutte de son application vidéo. Accessible sur Google Play, cette dernière ne pourra en effet fonctionner que sur certains smartphones Google Pixel et Samsung Galaxy. Pour l’instant, aucune liste précise d’appareils compatibles n’est toutefois communiquée, mais l’on sait que l’application fonctionnait en bêta sur les Google Pixel 8 Pro et Samsung Galaxy S24 Ultra. Ces deux modèles seront donc, a minima, concernés.

L’application Blackmagic Camera est quoi qu’il en soit conçue pour offrir aux utilisateurs des réglages particulièrement poussés et des options d’enregistrement avancées, bien plus qu’avec les applications Caméra proposées nativement par Google et Samsung. L’objectif affiché par Blackmagic est d’ailleurs de permettre aux utilisateurs d’obtenir un résultat exploitable dans un contexte « de production cinématographique ou télévisuelle ». En d’autres termes, cette application s’adresse avant tout aux professionnels de l’audiovisuel et aux vidéastes aguerris.

En parallèle, Blackmagic rappelle aussi à notre bon souvenir l’existence de son Blackmagic Cloud. Intégrée directement à l’application Blackmagic Camera, cette solution permet d’uploader dans le Cloud les rushs vidéos aussitôt après leur enregistrement, de manière à ce qu’ils soient exploités par d’autres personnes travaillant sur le même projet. Ce dispositif est par ailleurs couplé à un chat intégré permettant des échanges sans quitter l’application.