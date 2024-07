Google Maps lance une fonction indispensable qui pourrait sauver votre été et votre vie

Alors que l’été bat son plein et que les risques d’incendies sont à leur apogée, Google Maps sort l’artillerie lourde. Avec sa nouvelle fonctionnalité de détection des feux de forêt, l’app de navigation s’enrichit d’une fonction qui semble désormais indispensable.

L’été est là, et avec lui son lot de joies… mais aussi de dangers, notamment les redoutables feux de forêt. Bonne nouvelle : Google Maps a décidé de mettre le paquet pour assurer notre sécurité avec une nouvelle fonctionnalité.

Une IA qui joue les pompiers virtuels

Commençons par le commencement : comment ça marche, ce truc ? En gros, Google a boosté son algorithme avec une bonne dose d’intelligence artificielle. Résultat ? Une précision chirurgicale dans la détection et le suivi des incendies.

Concrètement, quand vous ouvrez Google Maps et que vous activez la nouvelle couche « feux de forêt », vous ne verrez plus de simples points rouges éparpillés sur la carte. Non, vous aurez droit à des zones délimitées avec précision. L’IA analyse en temps réel une tonne de données : images satellites, rapports officiels, et même les posts sur les réseaux sociaux.

Mais ce n’est pas tout ! Cette fonction va plus loin en vous donnant des infos cruciales : superficie brûlée, gravité de la situation, localisation exacte du départ de feu…

Des alertes qui pourraient sauver des vies

Parlons maintenant de la fonctionnalité qui pourrait vraiment changer sauver votre vie : les alertes personnalisées. Google Maps vous prévient qu’un incendie vient de se déclarer à quelques kilomètres.

Cette fonction est particulièrement utile pour les aventuriers du dimanche comme pour les baroudeurs chevronnés. La fonctionnalité est disponible dans certains pays, dont la France :

Andorre

Bosnie-Herzégovine

Croatie

Chypre

France

Grèce

Italie

Kenya

Monaco

Monténégro

Portugal

Rwanda

Slovénie

Espagne

Turquie

Gardez à l’esprit que Google Maps, malgré ses prouesses, reste un outil complémentaire. Il ne remplace en aucun cas la vigilance personnelle, le bon sens, et surtout, le respect des consignes de sécurité émises par les autorités compétentes.

On peut imaginer que dans un futur proche, ce type de technologie ne se limitera pas aux feux de forêt. Inondations, tremblements de terre, tsunamis… La détection et l’alerte précoce pour toutes sortes de catastrophes naturelles pourraient bien devenir monnaie courante sur nos smartphones… comme le système FR-Alert.

