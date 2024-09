Même là, YouTube ajoute une couche de pub quand vous cliquez sur pause

YouTube a commencé à déployer une dose supplémentaire de publicité sur sa plateforme. Désormais, des annonces peuvent apparaître lorsque vous mettez une vidéo en pause, pour des marques, ou pour tenter de vous vendre un abonnement YouTube Premium.

YouTube n’a pas fini d’ajouter des publicités sur son service // Source : Alexander Shatov

En test de manière intermittente depuis au moins 2019 chez plusieurs géants américains du streaming, comme Hulu, l’affichage de publicités lorsque l’utilisateur met son contenu en pause a inspiré YouTube.

Toujours preneur de nouvelles idées pour garnir son service d’annonces en tout genres (même si des efforts sont visiblement faits pour les rendre « moins intrusives »), la plateforme de Google a commencé à déployer, principalement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, des publicités lorsque l’utilisateur clique sur le bouton pause.

Certaines font de la réclame pour des marques ou services ayant souscrit à la régie publicitaire de Google, d’autres directement pour l’abonnement YouTube Premium, dont l’argument massue est bien sûr de permettre de vous délester de ces nombreuses annonces.

Rien ne vous sera épargné

Notons que ce n’est pas tout à fait la première fois que Google lance des publicités lorsqu’une vidéo est mise en pause. Nous l’avions déjà observé sur l’application YouTube pour les téléviseurs. La « nouveauté » (dont de nombreux utilisateurs se seraient bien passés) c’est donc que ce contexte de déclenchement des publicités s’étend désormais sur l’application mobile de YouTube.

Un porte-parole du groupe a d’ailleurs confirmé à The Verge que les publicités lors de la mise en pause d’une vidéo sont actuellement en cours de déploiement à grande échelle. Cette décision fait suite à des tests conduits depuis 2023 par YouTube, auprès d’une petite portion d’utilisateurs. Ces tests se sont avérés probants, et surtout lucratifs pour la filiale de Google… qui a donc décidé de sévir.

YouTube Premium // Source : Frandroid

Comme le souligne XDADevelopers, ce nouveau type de publicités pourraient s’inscrire dans le cadre des efforts revendiqués par YouTube pour rendre les annonces moins intrusives sur la plateforme. Une publicité affichée durant une pause, alors que l’utilisateur prête attention à autre chose, est en effet moins gênante qu’une annonce diffusée en plein milieu d’une vidéo en cours de lecture. Du moins sur le papier.

On arguera néanmoins que YouTube n’a aucunement prévu de diminuer la quantité de publicités bloquantes, lancées durant la lecture d’une vidéo. Les publicités vouées à la pause sont donc censées s’ajouter à tous les autres types de réclames qui existent déjà sur le service. Quitte à écoeurer les utilisateurs qui n’ont pas les moyens de payer un abonnement YouTube Premium. Ceux-là devront s’accommoder d’une expérience d’utilisation toujours plus dégradée… d’autant que YouTube s’attaque de plus en plus frontalement aux bloqueurs de publicités.

