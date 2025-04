Discord accélère sa métamorphose… au détriment des utilisateurs ?

Discord change de patron, et les gamers retiennent leur souffle. Le nouveau CEO vient de chez Candy Crush… et ça sent les microtransactions à plein nez. La plateforme prépare-t-elle son entrée en Bourse en changeant de stratégie ?

Jason Citron, cofondateur de Discord, passe la main après 13 ans à la barre. Son remplaçant ? Humam Sakhnini, ex-bras droit d’Activision Blizzard et ancien CEO de King (la boîte derrière Candy Crush). Un virage stratégique qui aligne Discord sur le secteur du gaming… et suscite des craintes chez ses 200 millions d’utilisateurs mensuels.

L’annonce officielle parle de « recentrage sur les racines gaming », avec en ligne de mire pubs et microtransactions. Sakhnini, habitué des modèles freemium, doit piloter cette mue, juste au moment où Discord envisagerait une introduction en Bourse. Pas étonnant que la communauté redoute un virage « profit avant tout », loin de l’esprit communautaire des débuts.

Candy Crush à la place des chats vocaux ?

Avec Sakhnini aux commandes, Discord misera clairement sur les microtransactions. Le nouveau CEO a dirigé King, studio pionnier des jeux mobile bourrés de pubs et d’achats in-app. Un CV qui colle mal avec l’image de plateforme indépendante chérie des gamers.

Dans un message aux équipes, Citron justifie son départ : « Le job de CEO évolue, et j’ai délégué jusqu’à me rendre inutile ». Il reste conseiller du board et compte enfin jouer à Final Fantasy VII Rebirth. Son adjoint, Stanislav Vishnevskiy, garde son poste de CTO.

Reste que l’arrivée de Sakhnini sent l’opération séduction pour les investisseurs. Discord, valorisé 15 milliards de dollars en 2021, n’a toujours pas dévoilé ses comptes. Les rumeurs d’IPO se précisent, même si Citron botte en touche : « Engager Humam est un pas dans cette direction ».

La communauté, elle, guette les premiers signes : pubs intrusives ? Abonnements obligatoires ? Pour l’instant, Discord assure vouloir préserver sa « mission centrale ». Mais entre gaming et Bourse, le choix des priorités s’annonce serré… et bruyant dans les salons vocaux.

