Suivez Frandroid sur l’application Google News – Actualités

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Comme sur Google Play Newsstand, vous pouvez suivre vos médias favoris. Voici ce qu'il faut faire pour nous suivre.

Google News permet de suivre l’actualité des médias depuis une application ou simplement depuis votre navigateur Web. Vous pouvez être tenu au courant des dernières actualités des sujets et thématiques qui vous intéressent le plus. Le nouveau Google News est disponible dès maintenant sur le Web, mais aussi sur iOS et Android. Pour suivre Frandroid (et Numerama), la démarche est simple. Il vous suffit de télécharger Google News sur votre appareil Android ou iOS.

Vous pouvez télécharger directement Google News sur le Google Play Store ou l’App Store.

Suivre Frandroid et Numerama

Pour suivre Frandroid et Numerama sur Google, il suffit de suivre les liens ci-dessous :

Une fois que vous avez chargé les pages de ces liens, il suffit de cliquer sur la petite étoile en haut à droite.

Vous pouvez également rajouter nos médias sur votre page d’accueil en cliquant sur le petit menu (les trois petits points en haut à droite), comme vous pouvez le voir ci-dessus.

Sur iOS, vous pouvez créer des raccourcis Siri, il suffit d’aller dans le menu lorsque vous êtes sur la page du média et d’appuyer sur Ajouter à Siri. Une fois le raccourci créé, vous pourrez ouvrir vos actualités avec un mot clé que vous aurez défini, ici : « Actus tech ».

Vous pouvez également vous abonner à la newsletter quotidienne et/ou hebdomadaire de Frandroid avec un condensé des meilleurs articles. Numerama a également une super newsletter, on vous la conseille.

Vous pouvez par ailleurs tester notre application Android et iPhone, avec des notifications et un widget.

Enfin, nous offrons aussi la possibilité de paramétrer désormais des notifications sur votre navigateur web.

