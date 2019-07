Surprise pour certains utilisateurs de l’application Netflix sur Android : celle-ci a subitement réclamé la possibilité de suivre les « activités physiques » du téléphone. Mais pourquoi ? Pour améliorer le streaming, indique Netflix.

La grande guerre des services de streaming s’apprête à connaître un nouveau tournant alors que Disney+ va entrer dans l’arène, et qu’Apple mise sur des contenus originaux à l’image de Netflix. Ce dernier n’est cependant pas sans ses propres forces, étant devenu rapidement la coqueluche des services de VOD en France.

Il faut toutefois continuer d’améliorer au maximum la formule, par le biais de mises à jour régulières et de nouvelles fonctionnalités. Sur Android, cela pourrait passer par votre propre activité physique.

Comme l’a découvert TheNextWeb, l’application Netflix sur Android 10 Q peut demander l’accès aux « activités physiques » de votre téléphone. Mais pourquoi ? Netflix veut-il optimiser votre lecture alors que vous êtes sur votre tapis de course ?

Hey @netflix why does your Android app want physical activity data? pic.twitter.com/Lv0QUL0w9g

— Beto on Security(back to basics now) (@BetoOnSecurity) July 27, 2019