Jusqu’à présent, les applications Whatsapp et Instagram, propriété de Facebook, n’avaient que peu de lien avec le groupe de Mark Zuckerberg aux yeux du grand public. Alors que l’image de Facebook se détériore, la firme souhaiterait apposer sa marque jusque dans le nom de ses autres applications.

Rachetées respectivement par Facebook en 2012 et en 2014, les applications Instagram et Whatsapp ont une particularité par rapport aux autres applications du géant du Web. Contrairement à Messenger, Local, Workplace ou Origami Live, rien ne permet de faire le lien avec Facebook directement sur ces applications, du moins pour l’instant.

En effet, selon les informations du site The Information, Facebook chercherait à relier ses différentes applications sous sa propre marque. Trois sources différentes ont en effet indiqué au site que « Facebook prévoit de signaler son contrôle d’Instagram et de Whatsapp en ajoutant son nom aux deux applications ». Il devrait ainsi en résultat de nouveaux noms à rallonge : « Instagram de Facebook » et « Whatsapp de Facebook ». L’information a par ailleurs été confirmée par le réseau social : « Nous voulons être clairs vis-à-vis des produits et services qui font partie de Facebook ». Rappelons que jusqu’à présent, les applications n’avaient aucun lien avec Facebook pour le grand public. Jusque sur leurs pages sur le Google Play Store, elles étaient éditées de manière autonome, le développeur d’Instagram étant Instagram et celui de Whatsapp étant Whatsapp Inc.

Une plus grande reconnaissance de Facebook

L’objectif derrière ce changement de stratégie serait de mettre davantage en avant la marque Facebook auprès de ses applications plus populaires, notamment auprès du jeune public. Alors que le réseau social Facebook a perdu pour la première fois 15 millions d’utilisateurs en mars dernier, Whatsapp et Instagram sont toujours en croissance et restent particulièrement utilisées, notamment par les adolescents et les jeunes adultes. En ajoutant le nom de Facebook à ces applications, l’idée serait ainsi de valoriser la marque et de lui redonner du crédit.

The Information rapporte néanmoins que la nouvelle, déjà annoncée en interne, avait été reçue avec « surprise et incompréhension ». Le risque est en effet de taille pour Instagram et Whatsapp, qui conservent encore une bonne réputation alors que celle de Facebook a souffert depuis deux ans. En ajoutant la mention de Facebook sur les boutiques et au sein même des applications, elles pourraient perdre une partie de la confiance des utilisateurs.