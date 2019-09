L’application Facebook sur Android déploie doucement un nouveau design très inspiré de la version iOS du réseau social. Le résultat est encore plus épuré.

L’application mobile de Facebook n’a jamais été un modèle d’ergonomie et de design. Avec son célèbre pavé bleu au sommet de l’écran, la plateforme s’est attiré un bon nombre de critiques. D’aucuns pouvaient déjà profiter sur Android d’une interface récemment déployée avec des aplats blancs pour un aspect plus épuré.

Mais que vous profitiez de la récente interface blanche ou de l’ancien design au rectangle bleu, l’espace du milieu sur la partie haute de l’écran était toujours occupé par la barre de recherche. Cet élément change avec la nouvelle version de l’application Android que l’on a pu découvrir sur certains smartphones de la rédaction de FrAndroid.

Ainsi, sur nos Galaxy Note 10+ et OnePlus 7 Pro, la partie supérieure de l’interface Facebook est désormais composée du logo du réseau social, à gauche, et des petites icônes Rechercher et Messenger, à droite. Au centre, on n’a plus qu’un espace blanc.

Comme sur iOS

Si l’on observe bien, cette nouvelle interface est identique à celle dont profite la version iOS de Facebook depuis quelque temps déjà, à la différence près que la barre des tâches est située en haut sur Android. À titre de comparaison, voici une capture d’écran ci-dessous prise sur un iPhone XR.

Cette nouvelle interface est apparue sur la version 237.0.0.44.120 de l’application Android. Si elle n’apparaît pas sur votre smartphone, tentez de vider le cache et de relancer l’app. Notez cependant que tous les smartphones n’en profitent pas encore malgré cette manipulation. Tout indique que la mise à jour se fait côté serveur. On nous a d’ailleurs signalé que cette nouvelle interface était déjà disponible en bêta sur Android.

Rappelons que l’application Facebook Messenger a eu droit à design complètement revu, ainsi qu’à un thème sombre.