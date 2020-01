Tangi : Google concurrence TikTok, mais uniquement pour les tutos

Aera120, l'incubateur de Google, lance une nouvelle application baptisée Tangi. Il s'agit d'un réseau social de vidéos courtes, comme TikTok, mais centré sur les tutos DIY et la créativité.

En dehors de ses applications phares comme Google Maps, Gmail ou YouTube, Google lance également de nombreuses autres applications plus discrètes par le biais de son incubateur Area120. Application pour apprendre à coder, réseau social, lecteur de podcasts… de nombreuses idées sortent de là pour se lancer sur les stores mobiles.

La dernière en date n’est autre que Tangi, un nouveau réseau social vidéo centré sur la créativité et la communauté. Techniquement, l’application ressemble beaucoup à TikTok : chacun est libre de poster des vidéos de 60 secondes maximum et de les partager à la communauté qui pourra alors les liker, les commenter ou les partager.

Pour la créativité uniquement

Ici, pas de battle de danse ou de challenge de lip sync, mais de la créativité avant tout, et essentiellement du DIY (Do It Yourself). En ce sens, Tangi rappelle un peu Pinterest puisqu’on y trouve tous les tutos nécessaires pour faire une bonne pizza, du guacamole, un portefeuille, une carte de Saint Valentin ou un maquillage travaillé. Plusieurs catégories sont d’ailleurs disponibles : art, cuisine, DIY, Mode & beauté et « lifestyle » (style de vie).

L’idée est venue à l’esprit de Coco Mao, le créateur de Tangi, en voyant que sa mère avait gagné des compétences non négligeables de peinture à l’huile en regardant des tutos vidéo sur son smartphone. Pourquoi ne pas tous les regrouper au même endroit donc ?

Une idée avec quelques défauts

Le service souffre néanmoins de quelques griefs. Tout d’abord, il s’agit d’une application supplémentaire, là où YouTube regorge déjà de nombreux tutos. Ensuite, toutes les vidéos ne se valent pas, loin de là, et il est difficile d’imaginer ce service à grande échelle avec uniquement des vidéos utile, en évitant que certains postent une simple vidéo de leur nouveau chemisier (une vidéo déjà disponible sur Tangi).

Si l’application vous intéresse tout de même, elle est disponible aux États-Unis sur iOS uniquement, tandis que le service peut être accessible via navigateur.