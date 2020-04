WhatsApp pourrait enfin vous permettre de vous connecter sur plusieurs appareils

De nouveaux éléments dans la version bêta de WhatsApp permettent de découvrir comment plusieurs appareils pourront se connecter à un même compte de messagerie.

WhatsApp est une application particulièrement prisée, surtout en ces temps de confinement et de distanciation sociale. Néanmoins, l’application manque encore d’une fonctionnalité pourtant présente chez de nombreux services de messagerie concurrents. En effet, elle ne permet pas de se connecter à un même compte depuis plusieurs appareils en même temps.

Et pour cause : pour s’identifier, WhatsApp utilise votre numéro de téléphone et le vérifie en envoyant un message à votre carte SIM. Dès lors, vous ne pouvez intégrer votre carte SIM que dans un seul appareil et donc connecter votre compte WhatsApp qu’à un seul smartphone. Un aspect qui ne gênera pas la majorité des utilisateurs qui n’utilisent qu’un seul téléphone, mais qui peut être frustrant lorsqu’on possède un appareil professionnel et un autre personnel par exemple, ou un smartphone et une tablette.

Néanmoins, WhatsApp songerait finalement bel et bien à intégrer cette fonctionnalité sur une prochaine version de son application. Le site WABetaInfo rapporte en effet que les développeurs « travaillent actuellement sur une nouvelle fonction permettant d’utiliser le même compte sur différents appareils en même temps ». Le code de la dernière version bêta de WatsApp, numérotée 2.20.110, intègre ainsi une fonction qui permet d’être notifié lorsqu’un contact ajoute son compte sur un autre appareil. L’application va alors générer une nouvelle clé de chiffrement.

Testing 👀

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.

Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW

