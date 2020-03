WhatsApp : l’autodestruction de messages sera plus pratique que prévu

L'autodestruction de message est toujours en préparation sur l'application WhatsApp. Toutefois, si on la pensait réservée uniquement aux conversations de groupes, la fonctionnalité sera finalement également disponible pour les discussions privées une fois qu'elle sera officiellement déployée.

L’autodestruction de messages sur WhatsApp est un sujet dont on entend parler depuis un certain temps. On apprenait d’abord que cette fonctionnalité en bêta arrivait sur les conversations groupées. Ensuite, on découvrait qu’il serait possible de planifier la disparition d’un message après une heure, un jour, une semaine, un mois ou un an.

Dans la foulée, cette nouveauté n’a plus trop fait parler d’elle jusqu’à aujourd’hui. Le site spécialisé WABetaInfo a en effet remarqué que l’autodestruction de messages était désormais également en préparation pour les messages privés sur WhatsApp où seules deux personnes sont impliquées.

Cela rendrait la fonctionnalité encore plus pertinente si vous souhaitez vraiment ne pas compromettre certaines informations sensibles. Ce n’est pas le seul usage. D’aucuns peuvent avoir envie d’avoir un fil de conversation « propre » ou certains messages à l’utilité plus éphémère n’ont pas besoin d’être à jamais enregistrés.

À quand le déploiement ?

WABetaInfo explique que l’autodestruction de messages est bien référencée pour les discussions privées dans la version bêta 2.20.83/2.20.84 de WhatsApp. Les captures d’écran partagées montrent qu’ici aussi l’utilisateur pourra choisir le délai avant suppression.

« La fonction est en cours de développement, mais nous savons aujourd’hui que, lorsque WhatsApp lancera l’option, la fonction de suppression des messages marchera également pour les chats individuels », lit-on sur WABetaInfo.

En outre, il faut savoir qu’un message dont on a prévu la destruction affichera, dans sa bulle, une petite icône en forme de montre de montre pour signaler à l’interlocuteur qu’il n’y aura pas accès indéfiniment.

Reste maintenant à savoir quand cette fonctionnalité apparaîtra sur la version officielle de l’application WhatsApp. Cela reste impossible à deviner pour le moment.