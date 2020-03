WhatsApp : le thème sombre est disponible, voici comment l’activer

Le mode sombre est arrivé dans WhatsApp. Comme d'habitude, il rend plus agréable la lecture avec une lumière faible. Voici comment activer ce thème.

La transition des applications les plus populaire vers le mode sombre continue avec WhatsApp. On avait déjà aperçue l’arrivée du thème sombre à travers une version beta à télécharger, mais il s’agit cette fois d’un déploiement généralisé pour la version stable sur Android et iOS.

WhatsApp Télécharger gratuitement

Un mode sombre agréable

WhatSapp n’est pas la première application, loin de là, à proposer un mode sombre sur smartphone, mais on peut dire que les développeurs ont fait un très bon travail.

La nouvelle interface est très agréable à utiliser. Notez qu’il s’agit ici d’un mode sombre « gris », un peu comme ce que propose Twitter notamment, et pas d’un mode « OLED » avec des fonds complètement noir.

Les développeurs annoncent que le choix des couleurs a été fait avant tout pour augmenter la lisibilité et réduire la fatigue oculaire.

Comment activer le thème sombre

L’activation du thème sombre de WhatsApp est particulièrement simple puisque les smartphones sous iOS 13 et Android 10 peuvent directement avoir accès au thème sombre en fonction de leur réglages généraux. Si votre smartphone est déjà configuré en mode sombre, WhatsApp passe en mode sombre automatique.

Pour les utilisateurs de smartphones Android 9, ou antérieur, voici la marche à suivre :

Rendez-vous dans les paramètres de WhatsApp

Puis dans la partie « Discussions »

Rechercher l’option « Thèmes »

Sélectionner « Sombre »

Et voilà, votre application WhatsApp passe désormais du côté sombre de la force. Si vous cherchez d’autres applications avec ce mode de lecture, n’hésitez pas à consulter notre sélection des meilleures applications avec mode nuit, ou mode sombre.