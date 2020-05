Podcast Addict retiré du Play Store à cause du Covid-19

Podcast Addict a disparu du Play Store depuis le samedi 16 mai 2020, son fondateur nous interpelle sur une erreur de Google.

Il y a 15 jours, nous vous avions avertis sur l’essor des applications mobiles dédiées aux attestations de déplacement, et plus généralement de toutes les applications en lien avec le Covid-19. Google avait commencé à faire le tri en retirant la plupart des applications et en autorisant seulement les applications qui présentent un justificatif qui prouve que l’application a été développée par un organisme officiel, ou par un tiers mandaté ou soutenu par un organisme officiel.

Podcast Addict victime du Covid-19

Malheureusement, ce type de règle mis en place rapidement a également des effets de bord : l’application populaire Podcast Addict a été retirée du Play Store depuis le 16 mai 2020. Son fondateur, Xavier Guillemane, nous a contactés immédiatement, la motivation de Google est liée à la présence de podcasts qui ont traité de différents sujets liés au Covid-19.

Evidemment, cela semble être une erreur de la part de Google, d’ailleurs l’ensemble des autres apps de podcasts sont toujours présentes sur le Play Store, y compris celle de Google qui héberge les mêmes podcasts.

Quelques développeurs malintentionnés profitent de l’occasion en utilisant le Play Store pour diffuser des applications d’arnaque et de fausses informations. Google, sûrement en effectif réduit actuellement, a du mettre en place des règles de modération automatique qui entraînent ce type d’erreurs.

