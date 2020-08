TikTok : seriez-vous favorable au rachat par Microsoft ?

Alors que Microsoft s'est positionné pour racheter TikTok, menacé de censure par Washington, que pensez-vous de ce potentiel acquéreur ? C'est ce qu'on vous demande dans notre sondage de la semaine.

Depuis une semaine, les rebondissements s’enchaînent à propos du réseau social TikTok. L’administration américaine a en effet décidé d’interdire le service aux États-Unis à moins qu’elle ne soit placée sous contrôle américain.

Depuis, Microsoft a fait part de sa volonté d’acquérir TikTok auprès sa maison-mère chinoise, ByteDance. La version occidentale de l’application passerait ainsi sous le contrôle total de la firme de Redmond. Un moyen pour l’éditeur de Microsoft de récupérer un réseau social avec une base de déjà plusieurs millions d’utilisateurs, pour ByteDance de récupérer une somme importante et pour l’administration Trump de faire en sorte que le réseau social passe sous contrôle américain. Dès lors, TikTok n’étant plus une application contrôlée par une entreprise chinoise, les craintes d’interception des données par Pékin seraient levées. Reste que Microsoft et ByteDance ont jusqu’au 15 septembre pour s’entendre sur la vente, faute de quoi TikTok ne pourra plus être téléchargé sur le Google Play Store ou l’App Store.

Un rachat rassurant ou inquiétant ?

C’est suite à ces nombreuses péripéties que nous souhaitions avoir votre avis à propos de ce potentiel rachat de TikTok par Microsoft. Est-ce que cela changerait vos habitudes ou votre perception de l’application ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Chargement Seriez-vous favorable au rachat de TikTok par Microsoft ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, j'ai davantage confiance en Microsoft pour mes données

Non, c'est un véritable chantage de l'administration Trump

Non, je ne fais pas plus confiance aux États-Unis qu'à la Chine

Peu importe tant que je peux continuer à poster mes vidéos

Peu importe, TikTok ne m'intéresse pas

Le module de sondage pouvant poser problème sur l’application Frandroid, nous vous invitons à voter depuis un navigateur web.

N’hésitez pas à détailler davantage votre réponse en commentaire. Nous mettrons cet article à jour en fin de semaine avec vos réponses et les remarques les plus pertinentes.