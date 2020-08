Avec sa lecture aléatoire, Netflix veut vous éviter l’indécision

Murmurée chez Netflix depuis quelques mois, une nouvelle fonction arrive petit à petit en test auprès de certains utilisateurs du service de streaming vidéo. La lecture aléatoire s'offre une catégorie dédiée dans l'interface et lancera automatiquement pour vous une série, un documentaire ou un film susceptible de vous intéresser.

Lancer Netflix et parcourir le catalogue pendant de longues minutes avant de trouver un film passable, que l’on ne regarde finalement pas plus de quelques instants avant de fermer l’application. Un cas de figure trop courant que Netflix veut éviter, tout en nous épargnant l’indécision et une recherche parfois fastidieuse. Pour y parvenir, la firme de Los Gatos mise sur une nouvelle fonctionnalité : la lecture aléatoire.

Intégrée à l’interface au travers d’un tout nouvel onglet, cette dernière se limite pour l’instant seulement à l’application TV de Netflix et ne semble déployée en test qu’auprès de certains utilisateurs. Un lancement à plus grande échelle et sur d’autres types d’appareils est à prévoir, même si rien n’a pour l’heure été confirmé par le groupe.

La lecture aléatoire de Netflix suscite déjà des avis bien tranchés

Sur Netflix, la lecture aléatoire se base sur les programmes que vous avez déjà visionnés, mais aussi sur votre liste de lecture ainsi que sur vos goûts et types de programmes préférés pour lancer automatiquement un contenu susceptible de vous plaire.

Shuffle play on Netflix. It's a thing… pic.twitter.com/Le1D3IxRwp — Tom Hodgson (@tall_n_moody) August 18, 2020

Déployée auprès d’une petite portion d’utilisateurs dès juillet, la lecture aléatoire a fait son apparition chez d’autres abonnés mi-août, mais déjà les avis sur cette nouveauté sont pour le moins divergents. Si certains utilisateurs saluent son utilité pour éviter une recherche fastidieuse de programmes, d’autres questionnent son intérêt réel. Pour The Next Web, cette nouvelle fonction est aussi et surtout un moyen pour Netflix d’encourager ses abonnés à rester actifs plus longtemps sur sa plateforme en enchaînant plus vite les contenus. Une manière aussi de lutter contre les vagues de désabonnement dont le service est ponctuellement victime.

Why does my Netflix have a ‘shuffle play’ option? Who would ever use this and why? — Siphokazi Kayana (@SiphokaziKayana) August 13, 2020

The new Netflix button ‘shuffle play’ just saved me like 45 minutes to choose a movie I wasn’t even going to watch. — aphrodite (@babyy_aphrodite) August 14, 2020

Pour limiter cela, Netflix avait déjà déployé plusieurs nouveautés ces dernières années, comme des notifications pour l’arrivée de nouveaux programmes, des messages d’alertes via WhatsApp ou encore des bandes-annonces automatiques… que l’on peut heureusement désactiver depuis quelques mois.