Toudoum ! Netflix s’invite sur vos Google Nest Hub et Nest Hub Max

Google annonce l'arrivée de Netflix sur ses écrans connectés Nest Hub et Nest Hub Max pour que vous puissiez profiter plus simplement de la plateforme SVoD.

Les Google Nest Hub et Nest Hub Max sont deux produits plutôt bien appréciés par les amateurs d’écrans connectés pour la maison. Or, ils viennent de recevoir une nouveauté qui devrait les rendre encore plus intéressants : Netflix.

La célèbre plateforme SVoD — et son fameux « Toudoum » — « est désormais disponible dans le monde entier sur les écrans intelligents Nest », lit-on dans le communiqué officiel de Google.

Si vous possédez déjà un abonnement Netflix, il vous suffit d’associer votre compte via les applications Google Home ou Assistant Google pour en profiter sur votre Nest Hub ou Nest Hub Max. Vous pourrez lancer des films, des séries et des documentaires sur Netflix grâce aux commandes vocales. Dites simplement “Hey Google, joue La Casa de Papel” pour lancer le streaming instantanément.

À l’instar de ce que vous pourriez faire sur un smartphone ou une tablette, vous pouvez aussi tout simplement consulter le catalogue Netflix sur l’interface du service en disant « Hey Google, ouvre Netflix », puis sélectionner le contenu souhaité en appuyant dessus. Cependant, si vos mains sont sales ou occupées, la firme de Mountain View précise bien que vous pourrez lancer la lecture ou mettre pause avec des commandes vocales.

Une nouveauté en complément du Chromecast

Ainsi, Google se targue de proposer « les seuls écrans intelligents compatibles avec Netflix ». On rappellera cependant qu’il était déjà possible de profiter des fonctionnalités Chromecast sur le Nest Hub et le Nest Hub Max et, par cet intermédiaire, de profiter de la plateforme SVoD.

Netflix Télécharger gratuitement

Autre bonne nouvelle : Google promet des offres exclusives sur son store pour proposer des tarifs attractifs sur ses écrans connectés.