TikTok débarque sur votre téléviseur avec Android TV ou Google TV

TikTok, le réseau social phénomène continu sa croissance en sortant une application pour les téléviseurs. Cela se passe d'abord sur Android TV et Google TV.

Quand il n’est pas au centre d’un combat politique international, ou de velléités financières, TikTok est un réseau social de plus en plus populaire, auprès des jeunes et des moins jeunes. Il ne se passe plus un jour sans qu’un excellent clip venant de TikTok soit diffusé massivement sur les autres réseaux sociaux. Car TikTok s’exprime essentiellement en vidéo.

C’est donc assez naturellement que le réseau social veut s’approprier l’écran du salon dédié à la vidéo : le téléviseur, avec sa nouvelle application.

Les fonctions essentielles sont là

TikTok annonce aujourd’hui la sortie de son application officielle pour Android TV et Google TV en Europe. Cette expérience sur « grand écran » a été entièrement repensée pour s’adapter justement à la diagonale incomparable avec celle d’un smartphone. Pour installer l’application, TikTok invite les utilisateurs à faire une simple recherche depuis le Google Play Store directement sur leurs appareils sous Android TV ou Google TV.

L’application n’oblige pas à se connecter à un compte TikTok pour fonctionner. Sans compte, elle propose de découvrir du contenu de TikTok de façon aléatoire. En se connectant, il est possible de retrouver son profil et les derniers contenus auquel on est abonné.

Évidemment les vidéos sont toujours au format vertical, optimisé pour l’écran d’un smartphone, mais la navigation dans l’application et les catégories tient compte de la largeur de l’écran. Et si vous découvrez le service, n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes @frandroid_ !