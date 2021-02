Shadow est de retour sur l’App Store après avoir été banni sur « un malentendu »

Expulsée de l'App Store il y a quelques jours, l'application Shadow n'aura pas trop tardé à faire son retour. Sur son forum, l'entreprise française de cloud computing a annoncé la disponibilité de l'app sur les boutiques d'applications d'Apple.

À peine disparue, déjà revenue. Shadow* est à nouveau disponible sur l’App Store, quelques jours après en avoir été éjecté par Apple. La firme française en a fait l’annonce ce vendredi sur son forum.

Si les raisons du retrait de l’application par la marque à la pomme n’avaient pas été très claires, Shadow évoque « un malentendu concernant la nature de l’application » pour expliquer la situation rocambolesque.

« Un malentendu » comme justification de l’éviction

Lundi, l’app Shadow était ainsi impossible à télécharger sur iPhone, iPad et Apple TV sans que l’on ne sache réellement ce qui avait poussé Apple à supprimer le service de sa boutique. « Cette confusion a été rapidement dissipée et résolue en discutant avec l’équipe d’Apple plus tôt cette semaine« , explique Shadow. Pour tous ceux qui disposaient déjà de l’app, il n’y avait pas de souci pour l’utiliser, mais il était impossible de procéder à la mise à jour.

Une fois encore, comme au printemps dernier, c’est l’aspect cloud gaming du service pourtant de cloud computing qui aurait été en cause, nous explique-t-on en interne. Un quiproquo sur la nature de l’app serait encore à l’origine de la suspension du service. Pourtant, l’entreprise rappelle que son concept permet de répondre totalement aux règles de l’App Store, car Shadow n’est justement pas un service de cloud gaming et « l’approche différente« . Ce qu’Apple a confirmé.

Contrairement aux services de streaming de jeux, Shadow fournit un PC Windows 10 complet, plutôt qu’une bibliothèque de jeux. Cette approche unique permet à Shadow de se conformer aux directives de l’App Store, afin que vous puissiez accéder à votre Shadow PC sur n’importe quel appareil iOS pour exécuter vos jeux et logiciels préférés.

C’est la dernière mise à jour qui avait provoqué la colère d’Apple, mais sans en expliquer les véritables points litigieux. Les discussions ont alors permis de régler le problème. Et les équipes de Shadow ont alors revu leur copie. Une toute nouvelle mise à jour 3.5.0 est ainsi disponible avec le retour de l’application sur l’App Store.

Une nouvelle mise à jour disponible

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve notamment un débit binaire adaptatif maximal pour détecter une instabilité de la connexion et ajuster le débit maximal en fonction. Cela permettra notamment d’assurer la stabilité et la fluidité du flux. « Lorsque votre connexion redeviendra stable, la valeur initiale sera restaurée », précise le blog.

Shadow a également amélioré la prise en charge des écrans externes et corrigé un bug d’affichage qui maintenait la progression de la mise à jour à 0 %.

*Ulrich Rozier, cofondateur d’Humanoid, la société éditrice de Frandroid, est investisseur minoritaire de Shadow. L’avis de la rédaction reste neutre et n’est pas influencé pour autant.