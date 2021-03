Password Changer 2.0 : Dashlane renforce son gestionnaire de mots de passe avec de l’IA

Dashlane a annoncé l’arrivée de Password Changer 2.0, la nouvelle version de son outil de gestion de mots de passe. Cette fois-ci, il embarque un nouveau moteur de saisie automatique basé sur l’apprentissage automatique pour renforcer la sécurité et faciliter l’usage.

Utiliser un mot de passe différent pour tous ses comptes : c’est le b.a-ba sur Internet. Mais plus facile à dire qu’à faire pour beaucoup. Alors pour venir en aide aux internautes, les gestionnaires de mots de passe ont vu le jour, histoire d’éviter au maximum les combos faibles (coucou AZERTY et 123456 !) et le piratage facile, voire massif si vous avez la mauvaise idée de recycler vote mot de passe sur d’autres comptes avec le même mail.

Selon une récente étude de Verizon, près de 70 % des personnes sondées réutiliseraient le même mot de passe.

Mieux s’adapter aux protocoles des différents sites

Parmi les ténors du marché, Dashlane tient une place de choix avec ses solutions. Et parmi celles-ci, l’outil intégré Password Changer propose de générer des mots de passe forts et uniques pour les sites web compatibles, mais aussi de pouvoir modifier en un clic ceux qui sont enregistrés.

Voici venir la version 2.0 de l’outil, qui a été repensé et renforcé pour accroître la fiabilité et la prise en charge des sites web en fonction de leur procédure de connexion et de réinitialisation de mot de passe. Pour s’adapter à tous les systèmes, Password Changer étudie les différentes procédures, gère les captchas et autres codes d’authentification à deux facteurs.

Tous les mots de passe sont modifiés localement sur chaque appareil pour garantir la confidentialité et la sécurité des données. Seul l’utilisateur y a ainsi accès.

Le machine learning en soutien

Password Changer 2.0 renforce aussi l’apport du machine learning (ou apprentissage par la machine) pour mieux analyser une page web de connexion. Dashlane propose ainsi une fonction de saisie automatique épaulée et de connexion pour tous les sites par l’IA. L’entreprise annonce ainsi un F-score de 92 % pour les sites web en anglais, français et allemand.

Une fiabilité qui s’ajoute ainsi à celle des applications iOS et Android du service. L’extension annonce ainsi reconnaître un formulaire en ligne en 15 ms, soit bien en deçà des 100 ms prises en compte pour une interaction jugée « instantanée ».

Pour le moment, Password Changer 2.0 et le nouveau moteur de saisie automatique sont disponibles en version bêta pour une centaine de sites, dont les réseaux sociaux les plus populaires et autres sites de streaming, d’information et d’achat en ligne.

Pour en profiter et devenir bêta-testeur, il suffit de s’inscrire sur le site de Dashlane.