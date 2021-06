Comment télécharger une application sur Android avec et sans le Play Store ?

Vous venez d’investir dans votre premier smartphone Android ? Bienvenue dans un monde où les fonctionnalités et surtout les applications sont Légion. Car au final, ce sont les apps qui font toute la richesse d’un smartphone. Nous allons vous expliquer comme télécharger et installer à partir du Google Play Store et même sans lui.

Vous êtes totalement néophyte dans l’univers Android ? Peut être est-ce votre premier smartphone ou vous migrez de l’iPhone ? La porte d’entrée à ses millions d’apps est le magasin applicatif dédié à Android, le Play Store. Toutefois, sachez que vous n’êtes pas limité à ce seul espace comme nous vous l’expliquerons en fin d’article.

Comment télécharger une appli à partir du Google Play Store et sans le Play Store ?

Sur votre menu d’accueil de votre smartphone apparaît l’icône qui correspond au Play Store.

Appuyez dessus pour le lancer.

Vous arrivez sur la page d’accueil du magasin applicatif Google qui affiche plusieurs onglets, celui par défaut étant Pour vous, qui réunit les apps que Google considère comme pertinentes pour vous et celles qu’il veut vous faire découvrir. Il y’a 6 autres onglets : Meilleurs classements (plusieurs classements sont proposés), Événements, Premium (app payantes), Catégories (de jeux vidéo et d’apps), Familles (dédiés aux parents) et Choix de l’équipe. Il suffit de faire glisser son doigt au niveau des onglets pour les faire apparaître.

En haut de l’accueil, vous avez un champ de recherche simplement nommé Rechercher des applis et jeux , juste à droite se trouve une icône en forme de micro. Vous pouvez donc lancer une recherche en mode texte ou vocale.

La liste des applications correspondante va s’afficher.

Sélectionner celle qui semble correspondre à votre recherche.

Si l’application est gratuite, un gros bouton Installation apparait. Si elle est payante, le prix s’affiche à la place du mot Installation. Sous le nom de l’app, si apparaît Achats via l’application, c’est qu’elle propose des achats au sein de l’app. Un point très important, surtout si vous installez une app pour un enfant.

Pour payer, soit vous avez intégré un numéro de carte bleue, soit il faudra alimenter votre porte-monnaie avec une carte prépayée.

Revenons à l’installation, nous cherchons l’app Frandroid, elle est unique sur le Play Store. Elle apparaît donc directement. Avant de cliquer sur Installer, tenez-vous informé sur l’app en appuyant sur À propos de ce jeu. Vous accédez aux Nouveautés apportées par les dernières mises à jour, tandis que l’encart À propos de l’appli nous informe sur l’appli et la société éditrice.

Faites défiler la page tout en bas pour voir apparaître Autorisation de l’application, cliquez sur En savoir plus. Sont alors affichées toutes les permissions demandées par l’appli, ce qui permet de connaître par avance ses besoins et les potentielles menaces pour la sécurité de vos données. Si vous considérez qu’elle est trop intrusive, vous pourrez éviter de l’installer. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir à la page de l’application.

Cliquez maintenant sur Installer pour lancer l’installation. Elle se décompose en deux parties, téléchargement du fichier d’installation (APK) et enfin l’installation sur votre smartphone ou tablette.

Une fois l’opération terminée, le bouton Ouvrir qui lance l’application apparait. Cette dernière se retrouve sur votre menu d’accueil Android et/ou dans la lanceur d’app.

Vous n’avez plus qu’à rechercher les apps que vous désirez et les installer toutes, autant que vous le permet l’espace de stockage de votre smartphone.

Il faut pourtant savoir que le Play Store n’est pas le seul moyen de trouver et d’installer des apps sur votre smartphone. Certains éditeurs comme celui du jeu Fortnite ou du benchmark AnTuTu proposent uniquement leur app via leur site internet. De plus, il existe de nombreux magasins applicatifs indépendants de Google. Découvrez-les dans cet article : Les meilleures alternatives au Google Play Store : téléchargez des applications sans passer par Google.

Pour les installer, les stores alternatifs vous expliquent en général la procédure, mais n’hésitez pas à consulter cet article : Comment installer un fichier APK sur un smartphone ou une tablette Android, pour connaître la procédure complète, quel que soit le magasin.