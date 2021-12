Stations de charge sur Waze : c’est encore plus concret, mais pas encore pour la France

Aux États-Unis, Waze est désormais en mesure d’afficher les stations de recharge pour voitures électriques directement sur son service de cartographie. En France, il est uniquement possible de les rechercher manuellement.

Si Google Maps affiche depuis déjà presque 4 ans les bornes de recharge pour voitures électriques, Waze, de son côté, commençait à accuser un certain retard sur ce domaine. En sachant que la firme de Mountain View est propriétaire du service de navigation depuis 2013, on aurait pu s’attendre à une meilleure réactivité.

Il aura donc fallu attendre la fin de l’année 2021 pour voir Waze se mettre à la page, comme le souligne The Verge. L’application va désormais indiquer les stations de charge sur son service de cartographie. Les sites en question apparaîtront progressivement sur l’interface de l’utilisateur au fil de son itinéraire.

En collaboration avec Volkswagen

Pour l’instant, cette nouveauté est exclusive aux États-Unis. Elle a été déployée dans le cadre d’une collaboration avec Volkswagen, propriétaire du réseau Electrify America, l’un des trois principaux acteurs de la recharge outre-Atlantique – aux côtés des Superchargeurs de Tesla et de ChargePoint.

La différence avec la France se situe donc bel et bien sur l’interface de navigation. Dans nos contrées, il est tout à fait envisageable de rechercher manuellement une station Tesla, par exemple, et de s’y rendre via le trajet indiqué par Waze. En revanche, aucune autre station de recharge n’apparaît sur votre écran lors de votre déplacement.

Au Pays de l’Oncle Sam, les bornes en question sont représentées par un point de repère bleu, sur lequel est inscrit « Charging station » aux côtés d’un pictogramme de voiture et de prise. C’est suffisamment reconnaissable et voyant pour comprendre qu’une station se trouve à tel ou tel endroit pour recharger son véhicule.

Et la France, dans tout ça ?

Forcément, on se demande quand la France sera concernée par cette nouvelle fonctionnalité. On ne voit aucune raison pour que l’Hexagone en soit en tout cas exclu.

En sachant que Waze est une application extrêmement populaire par chez nous, ce serait ici une belle nouvelle pour les propriétaires d’un véhicule électrique utilisant ce service de navigation.

