Les invitations par email de Google Agenda se refont (enfin) une beauté

Google met à jour les invitations par email pour les événements sur Google Agenda. Il s’agit surtout d’un redesign visuel de ces invitations dans le but de les moderniser, car elles avaient pris un certain coup de vieux.

Après des années sans changements, Google repense (enfin) les invitations par mail de Google Agenda. Avec leur police par défaut et leurs boutons aux angles carrés, il est vrai que l’interface avait des allures de web des années 2000. Le service se reprend avec un redesign complet et des modifications sur les informations affichées.

Des invitations par mail plus claires

Google indique vouloir rendre les détails des événements « plus accessibles et utiles » dans le but de vous permettre « de trouver et d’agir rapidement sur les informations les plus importantes d’un événement ». Les emails vous prévenant d’une modification sur un événement sont toujours présents et même complétés. Que ce soit un changement d’heure ou de lieu, le mail contiendra « à la fois les informations anciennes et mises à jour ».

Sur la capture d’écran ci-dessus d’une invitation sur Google Agenda par mail, on constate que les boutons ont été changés pour correspondre au style graphique des outils Google. La mention « Changed » en anglais apparaît pour indiquer qu’un changement a eu lieu au niveau de la date et l’heure de l’événement. On a aussi une note expliquant pourquoi la modification a été effectuée.

Ce changement sur Google Agenda a commencé à être déployé progressivement et le sera complètement d’ici la fin du mois. Une refonte qui est disponible pour les utilisateurs de Workspace, les anciens clients G Suite (Basic et Business), mais aussi pour tous les utilisateurs de comptes Google personnels.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.