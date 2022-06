Google Meet : vos disputes en visio pourraient être aussi réalistes que dans une salle de réunion

Dans la dernière version de l'application Google Meet, on découvre que la « séparation stéréo » pourrait faire son apparition dans le service de visioconférence. De quoi rendre les conversations plus immersives et plus naturelles.

Les réunions en visioconférence peuvent manquer de naturel et les développeurs tentent d’améliorer l’immersion dans leurs applications. Google Meet pourrait apporter prochainement la « séparation stéréo », si l’on en croit l’équipe APK Insight de 9to5Google.

La « séparation stéréo », bientôt sur Google Meet ?

Grâce à la version 169 de Google Duo, en cours de déploiement sur le Play Store, le média rapporte qu’une nouvelle fonction est en développement. Baptisée « audio binaural » ou « séparation stéréo », sa mention apparaît aussi dans la dernière version de Gmail. 9to5Google suppose qu’elle pourrait arriver d’abord sur Google Meet.

Cette « séparation stéréo » consiste à séparer d’un côté ou de l’autre les voix des interlocuteurs, selon leur position sur leur écran. Ainsi, si une personne qui parle apparaît sur la droite de votre écran, sa voix pourrait sortir sur votre écouteur/haut-parleur droit et vice-versa. De quoi identifier la personne qui parle plus facilement grâce à nos oreilles, surtout lorsque plusieurs membres de la réunion parlent en même temps. Une fonction qui pourrait aussi rendre ces conversations plus immersives et aider à la concentration qui est parfois difficile dans ces conditions.

Comme le précise l’équipe de 9to5Google, il s’agit encore de bribes de codes et il est tout à fait possible que cela ne soit jamais déployé entièrement.

La fusion de Duo avec Meet avance

L’équipe APK Insight du média anglophone a aussi eu des signes de l’avancée de la fusion de Google Duo avec Meet. Pour rappel, Google Meet va bientôt être supprimé au profit de Google Duo, qui lui-même sera rebaptisé Google Meet. Une histoire chaotique à dormir debout qui est en passe de se régler.

Duo est en train de se préparer à gérer « des codes et liens de réunion générés par Google Meet », apprend-on. Cependant, si les appels Duo sont chiffrés de bout en bout, ce n’est pas le cas du côté de Meet, qui utilise un « chiffrement cloud ». Ce type de chiffrement serait nécessaire si l’on en croit la description in-app de l’application, il serait obligatoire « pour des fonctionnalités comme le chat en réunion et les sous-titres en direct ».

Enfin, une bannière va faire son apparition pour expliquer la fusion entre les deux services de visioconférence, elle expliquera que « Votre application Duo deviendra Meet, avec un nouveau nom et une nouvelle icône, et davantage de fonctionnalités comme les effets de fond ».

Google Meet continue l’ajout de fonctionnalités, après l’arrêt des réunions après un certain temps d’inactivité ou encore l’arrivée des émojis et du mode picture-in-picture.

