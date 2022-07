Les apps Google deviennent vraiment multitâche sur les tablettes Android 12L

Avec Android 12L, Google compte bien améliorer l'expérience utilisateur sur les tablettes tactiles, qu'il délaissait depuis (trop ?) longtemps. Pour cela, le géant attaque avec sa suite bureautique Google Workspace et ses diverses applications.

Durant la conférence Google I/O en mai dernier, Google avait fait la démonstration d’Android 12L, la version d’Android 12 dédiée aux tablettes tactiles. Mais pour que cette version un peu différente soit vraiment efficace, il faut que les applications que l’on installe sur les tablettes soient optimisées. Google montre donc l’exemple avec sa suite bureautique Workspace et les applications Drive, Docs, Sheets, Slides et Keep.

Le multitâche devient plus efficace sur les applications de Google Workspace

Google améliore tout d’abord la fonction glisser-déposer entre deux applications ouvertes en mode multitâche. On peut par exemple faire glisser du texte à partir de Chrome et le déposer dans un document texte ou dans la cellule d’un tableur.

Cela fonctionne aussi de Sheets vers Docs, ou entre plusieurs dossiers sur Google Drive. On peut aussi transférer des images dans des notes Keep vers d’autres applications comme Gmail.

Ouvrir deux fenêtres Drive pour gérer plus facilement ses fichiers

L’ergonomie de Google Drive sur tablette manquait jusqu’à présent de praticité, notamment lorsque l’on manipule et que l’on consulte simultanément plusieurs fichiers. Google l’a bien compris et implante un nouveau système de fenêtres. On peut désormais ouvrir deux fenêtres Drive côte à côte, pour avoir un meilleur aperçu des fichiers.

On active cette fonction en cliquant sur le menu à trois points de n’importe quel fichier et en cliquant sur « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre ».

Des raccourcis clavier sur tablette

Les tablettes sont de plus en plus utilisées pour des usages bureautiques, particulièrement à l’aide d’un clavier à l’instar d’un ordinateur portable. Google intègre des raccourcis clavier dans les applications Drive, Docs et Slides, qui permettent de « sélectionner, couper, copier, coller, annuler et rétablir ».

Toutes ces mises à jour de Google Workspace seront déployées sur Android 12L dans les semaines à venir. Google indique aussi qu’il prévoit d’autres mises à jour et fonctionnalités qui arriveront sur les tablettes Android.

