Mort d’Elizabeth II : Google Maps retire très rapidement son Easter Egg

Savez-vous qu’il existe de nombreux easter eggs sur Google Maps ? L’un d’eux concernait la reine d’Angleterre Elizabeth II et a été retiré très rapidement après le décès de la monarque.

Vive le roi

Le Royaume-Uni et les autres pays dont elle était la monarque pleurent actuellement leur reine. Elizabeth II s’en est allée le jeudi 8 septembre à l’âge de 96 ans, dont plus de 70 ans sur le trône d’Angleterre. Son fils, le désormais roi Charles III, prend sa succession à la tête des pays de l’Union Jack.

Cet évènement historique a déjà amené une multitude de changements plus ou moins importants dans le monde, aussi bien à l’échelle internationale que sur de petites portions du Web. L’easter egg de Google Maps en fait partie.

Thank you Pegma’am

Sur Google Maps, plusieurs endroits cachent de petits secrets. C’est le cas notamment avec Pegman, le petit personnage iconique de StreetView. Lorsqu’on attrape la silhouette jaune, elle change de forme au-dessus de certains endroits. Survolez la zone 51 avec Pegman et celui-ci prendra la forme d’un OVNI. À Hawaï, une sirène, et au Loch Ness… Nessy. Au-dessus du Palais de Buckingham, à Londres, Pegman se transformait jusqu’à récemment en Pegma’am, un personnage en robe blanche, avec une couronne et des cheveux rappelant la coiffure d’Elizabeth II.

Rapidement après l’annonce sur Twitter du décès de la reine, Google a supprimé cet easter egg de Google Maps. Il faut dire qu’il serait de plutôt mauvais goût de garder sa présence planer au-dessus de Buckingham Palace, même virtuellement.

