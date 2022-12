Waze et Google Maps fusionnent… uniquement en interne

D'après les informations du Wall Street Journal, Google prévoirait de fusionner Waze avec les équipes en charge du développement de Google Maps. Pour l'utilisateur final, rien ne devrait toutefois changer.

Waze devrait prochainement fusionner avec la branche responsable du développement de Google Maps. C’est ce que l’on apprenait en fin de semaine dernière du Wall Street Journal. D’après les sources du média américain « Google prévoit de combiner l’équipe qui travaille sur le service de cartographie Waze avec le groupe qui supervise l’application Maps (…) ».

Pour l’utilisateur, rien ne devrait toutefois changer, car si les équipes de développement des deux entités ne feraient plus qu’une, les applications Waze et Maps resteraient en service et indépendante l’une de l’autre, comme c’est actuellement le cas.

Pas de licenciement en vue… alors que la période s’y prête

Dans le détail, on apprend que la division Google Géo devrait donc absorber les quelque 500 employés de Waze. Comme le précise 9to5Google, il s’agit d’un changement important pour les équipes concernées puisque les effectifs de la firme israélienne avaient jusqu’à présent opéré de manière totalement indépendante de Google, et ce même après le rachat de 2013.

Cette modification de l’organigramme ne devrait pas pour autant conduire à des suppressions de postes. Une bonne nouvelle en perspective alors que de nombreux géants de la Tech licencient à tour de bras depuis quelques mois. En revanche, Waze n’aurait plus son propre CEO à l’avenir, la fusion pressentie avec Google Géo rendant cette fonction plus ou moins caduque.

Notons par ailleurs que le regroupement de Waze, Google Maps, Street View et Earth sous l’égide de Google Géo a du sens : elle devrait permettre de réduire les chevauchements en matière de cartographie.

Du côté de Google, enfin, promesse est faite de conserver Waze tel qu’il est et de ne pas esquinter ses équipes. « Google a déclaré qu’il prévoyait de maintenir Waze en tant que service autonome et qu’il ne prévoyait pas de licenciements dans le cadre de la réorganisation » souligne ainsi le Wall Street Journal tandis que la firme a confirmé officiellement au média qu’elle « reste profondément attachée à la marque Waze, à son application très appréciée, et à sa communauté florissante de bénévoles et d’utilisateurs ».

Pour rappel, Waze dénombre à lui seul quelque 151 millions d’utilisatrices et utilisateurs actifs chaque mois.

