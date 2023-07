Google Messages sur PC : éviter les quiproquos par SMS devient plus simple

Google Messages pour le web s'améliore : il est désormais possible de répondre à un message précis aux chats RCS, comme si l'on était sur son smartphone. De quoi s'y retrouver lorsque plusieurs sujets fusent dans une même conversation.

Les discussions instantanées sont sources de quiproquo : vous répondez à un message de votre interlocuteur, mais celui-ci pense que vous répondez à un autre message. C’est pourquoi des fonctions de réponse sont présentes sur presque toutes les applications de messagerie instantanée : elles permettent de citer ou de renvoyer au message précis lorsqu’on répond. Google Messages aussi dispose de cela et cette fonction arrive sur le web.

Google Messages pour le web profite des réponses directes

C’est le média anglophone 9to5Google qui a repéré ce changement sur Google Messages. Après l’arrivée des « vu » sur les messages et le statut d’envoi/réception, c’est une nouvelle mise à jour qui arrive.

Désormais, à côté de chaque message, une flèche vers la gauche est disponible et permet de répondre. En cliquant dessus, le champ de texte s’ouvre avec le message écrit juste au-dessus. De quoi répondre précisément à ce message et pas à un autre. Pour l’instant, cela ne semble pas disponible sur les tablettes tactiles sous Android.

Désormais, on peut directement répondre aux messages RCS via n’importe quel navigateur. Jusqu’à maintenant, on ne pouvait que copier un message, le supprimer ou réagir avec un emoji parmi sept différents. Là où l’application mobile offre tous les émojis d’Android. Heureusement, on pouvait toujours afficher les réponses directes à des messages réalisés sur son smartphone ou à notre destination.

Google Messages sur ordinateur : ça s’améliore

Toutes ces possibilités sont offertes par le fait que Google Messages soit une PWA, ou Progressive Web App, une « application web progressive ». Il s’agit d’une application web qui ressemble en tous points à une application mobile, sans nombre de contraintes.

Depuis 2018 donc, Google Messages permet d’envoyer des SMS depuis son PC, si l’on dispose d’un smartphone sous Android. Au fur et à mesure des années, l’application web ressemble de plus en plus à sa grande sœur sous Android : affichage des messages, fonctionnalités, etc.

