Google Messages : une nouvelle petite animation pour accéder à ses contacts

Google Messages s'enrichit d'un petit changement : en cliquant sur la photo d'un contact dans la liste des discussions, on peut voir sa photo en plus grand. Mais cela permet aussi d'accéder à des raccourcis bien pratiques.

L’application de SMS/MMS de Google, sobrement nommée Google Messages, continue de ressembler de plus en plus à WhatsApp, et plus généralement de se compléter. En témoigne ce petit ajout qui arrive pour tout le monde après plusieurs mois de bêta, comme rapporté par 9to5Google.

Pour aller plus loin

Comment associer une photo à un contact sur Android

La photo de votre contact en plus grand : Google Messages s’y met

Lorsque vous consultez la liste de vos conversations dans Google Messages, vous pouvez désormais cliquer sur la photo d’un de vos contacts. Cela permet de l’afficher en plus grand, comme si elle était affichée dans Google Contacts, sans avoir à ouvrir l’application. Ne proposer que ça serait assez inutile : juste en dessous s’affichent des raccourcis.

L’un permet d’envoyer un message (ce qui ne fait qu’ouvrir la conversation, ce n’est donc pas le plus pertinent), un autre pour appeler votre proche (cela compose le numéro dans le téléphone, il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton d’appel) et le dernier permet d’ouvrir le contact dans Google Contacts (ce qui est plus rapide que de se rendre dans la conversation).

En appuyant longuement à l’extérieur de la bulle avec la photo, certaines actions s’affichent : Épingler, Archiver, Supprimer, Bloquer et Marquer comme lu/non lu. Une petite évolution qui fonctionne aussi pour les conversations de groupe : dans ce cas-là, le bouton d’appel n’est logiquement pas présent. Une évolution que l’on trouve dans WhatsApp depuis longtemps, avec des raccourcis similaires.

Pour aller plus loin

Les meilleures applications SMS/MMS sur Android en 2022

Google Messages continue de s’améliorer : il y a quelques semaines, nous avions eu droit à la modification des SMS après l’envoi (jusqu’à 15 minutes). Dans les mois à venir, il devrait aussi être possible de partager plus simplement des photos à plusieurs contacts.

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.