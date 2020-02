Comment associer une photo à un contact sur Android

Il est possible de rajouter une photo à une fiche contact sur son smartphone Android. Ainsi, la photo de votre contact s'affiche sur une bulle de message ou lorsqu'il vous appelle. Un moyen pratique de se repérer autrement que via les noms et de rendre l'interface plus agréable, voici comment configurer cela.

Les fiches contact de nos smartphones sont devenues très complètes et permettent d’ajouter de nombreuses informations en plus du traditionnel nom et numéro de téléphone. On peut y renseigner l’adresse mail, postale, l’entreprise, ses réseaux sociaux, et surtout une photo du contact en question.

Permettant d’encore mieux identifier une personne qui essaie de nous contacter, on peut facilement l’ajouter à une fiche que l’on crée ou déjà existante sur Android. Que ce soit pour un ami, un collègue ou un proche, voici comment faire.

Ajouter une photo à une fiche contact sur Android

La manipulation est réalisée depuis l’application Google Contacts sur Android 10, mais elle reste similaire sur des applications tierces comme sur les smartphones avec une interface constructeur comme avec Samsung ou Huawei.

Commencez par ouvrir votre application Contacts et ouvrez la fiche à laquelle vous souhaitez ajouter une photo.

Pour modifier la fiche, il faut cliquer sur Modifier le contact. Vous pouvez ajouter toutes sortes d’informations à la fiche, mais ce qui nous intéresse ici, c’est l’option pour ajouter une photo disponible en tapant sur l’icône avec un appareil photo en haut de la fiche. Vous pourrez ensuite soit directement prendre une photo du contact, soit en sélectionner une dans votre galerie.

Si vous choisissez d’en prendre une dans votre galerie, l’application va afficher vos photos stockées sur le smartphone. Sélectionnez celle de votre choix pour la redimensionner au format carré.

Retournez ensuite sur la page pour modifier entièrement la fiche, rajoutez d’autres informations si vous le souhaitez puis cliquez sur Enregistrer. Et voilà, votre contact possède à présent sa photo attitrée.

Dans les applications de messagerie ou d’appel, cette photo s’affichera à côté de son nom en lieu et place de l’image générique réglée par défaut sur Android, ce qui est bien plus agréable et pratique.

Si vos contacts sont synchronisés avec votre compte Google, la fiche sera modifiée directement dans le cloud et vous pourrez alors en profiter sur tous les appareils associés.