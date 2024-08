Comment Google veut vous aider à identifier plus facilement les images générées par IA et autre fakes

Avec l’avènement des intelligences artificielles génératrices d’images, il est parfois difficile de faire la différence entre une vraie photo et une image manipulée ou carrément construite de toute pièce. Google va vous aider à faire le ménage.

Cette photo d’Emmanuel Macron est fausse // Source : Midjourney

Le pape en doudoune Balenciaga, Emmanuel Macron entouré d’une armée de policier, une tesla miniature en Lego… Beaucoup d’images générées par IA ont fait parler d’elles ces dernières semaines et derniers mois. Reconnaître une fausse image d’une vraie relève de la gageure aujourd’hui. Heureusement, Google va pouvoir vous aider dans cette tâche.

Comme elle l’a annoncé sur son blog, le 31 juillet 2024, l’entreprise va faciliter le recours à son outil « À propos de cette image » qui remet un peu de contexte autour des images les plus virales. Intégrée à la galerie des outils Google depuis 2023, cette fonctionnalité va désormais être encore plus facilement accessible pour les mobinautes utilisant la fonctionnalité « Circle to Search » ou Google Lens (via le logiciel dédié ou l’app Google).

Le réel face à l’IA

Sur les téléphones équipés de Circle to Search (soit les Galaxy S24, les Pixel 8 et pas mal d’autres mobiles aujourd’hui), un simple appui long sur la barre de navigation et une sélection à main levée de la photo affichée à l’écran vous permettra d’afficher l’interface de recherche Google avec l’onglet « À propos de cette image » bien mis en avant.

L’interface « À propos de cette image » au sein de l’app Google / Source : Google

En un clic vous pouvez voir les autres endroits ou cette image apparaît, les métadonnées qui y sont associées et si des sites de fact-checking se sont intéressés au sujet. Sans vous dire directement si une image est vraie ou fausse, Google vous offrira le contexte nécessaire pour poser un regard critique sur les photos qui circulent sur le net.

Si votre téléphone ne dispose pas de Circle to Search, une simple capture d’écran partagée avec Google Lens vous permettra d’obtenir le même résultat. De quoi ravir les utilisateurs et utilisatrices de téléphone iOS qui ne disposent pas nativement du nouvel outil de recherche de Google.

Une outil limité

Malheureusement, si l’outil de Google est sans doute utile sur les photos qui font le buzz, il ne sera pas capable d’identifier à coup sûr si un cliché a été généra par IA ou non. Si aucun site n’a republié la photo ou qu’aucune source fiable n’a fait de fact-checking dessus, l’onglet risque de rester désespérément vide. Même les mécanismes d’identification via métadonnées ou watermark peuvent être contournés relativement facilement.

La course contre la réalité alternative qui se joue actuellement n’est pas près de finir. Et les IA semblent progresser de plus en plus vite.

