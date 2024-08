Google Photos : trois nouvelles fonctions en préparation, dont un éditeur vidéo plus rapide

Ajouts de filtres de recherche, d’options de retouche vidéo et d’une nouvelle barre de commentaires flottante : voilà ce qui attend les utilisateurs de Google Photos dans les semaines et les mois à venir.

Si vous possédez un smartphone ou une tablette Android, vous utilisez probablement Google Photos pour consulter et trier vos images et vidéos. Entre ses nombreuses fonctionnalités bien pratiques et son intégration dans l’écosystème de la firme américaine, l’application a de solides arguments à faire valoir, et il serait difficile de la déconseiller.

Google Photos Télécharger gratuitement

Et, les choses ne sont pas près de changer. Les développeurs de Google Photos travaillent d’arrache-pied depuis plusieurs mois sur de nouvelles fonctionnalités que nous attendons avec impatience, notamment concernant le partage de contenu et l’amélioration de l’éditeur vidéo.

Ce dernier devrait d’ailleurs bénéficier d’un nouvel outil supplémentaire, et pas des moindres, puisqu’il pourrait faciliter la vie des utilisateurs. Repérée par Android Authority dans le code de la version bêta 6.9 de Google Photos, la fonctionnalité s’appelle Spotlight et devrait permettre de « découper automatiquement les moments clés et d’ajouter des effets d’une simple pression ».

On ignore encore à quoi ressemblera la mise à jour, mais on peut s’attendre à des outils dans la même veine que ce que l’application propose déjà avec son éditeur de photos.

Rendre la vie plus facile aux utilisateurs

Les deux autres ajouts n’impressionneront certainement pas autant, mais ils méritent néanmoins notre attention. Le premier concerne la recherche de médias, un aspect clé de Google Photos grâce à la puissante reconnaissance d’objets et de visages que l’application utilise en plus des métadonnées. Ici, de nouveaux filtres feront leur apparition : « Plus récent » et « Meilleure correspondance ».

Le filtre « Plus récent » portera bien son nom // Source : Assemble Debug – Android Authority Le nouveau filtre « Meilleure correspondance » permettra de trier les résultats de recherche par pertinence // Source : Assemble Debug – Android Authority

Les noms de ces filtres sont assez évocateurs. La première option affiche les résultats de recherche du plus récent au plus ancien, tous regroupés par date. La seconde affiche d’abord les résultats les plus pertinents, ce qui permettra de trouver plus facilement ce que l’on cherche, même parmi des photos et des vidéos plus anciennes. Nous ne pouvons cependant pas encore expérimenter cet ajout, car Android Authority a dû mettre les mains dans le cambouis pour y avoir accès.

Google Photos Télécharger gratuitement

Enfin, une barre de commentaires flottante est en chantier. Également repérée par nos confrères d’Android Authority, elle devrait permettre de réagir à une photo dans un album partagé sans avoir à cliquer sur une icône au préalable. La fonctionnalité est très analogue à ce que l’on trouve déjà sous les Stories d’Instagram, mais également lors de la visualisation de médias sur WhatsApp. De quoi poursuivre la transition de Google Photos vers un usage semblable à celui des réseaux sociaux.

Tiens donc, on a déjà vu ça quelque part… // Source : Assemble Debug – Android Authority

Il ne nous reste plus qu’à attendre que Google déploie tout cela dans la version stable de son application phare, à une date encore difficile à prévoir. Au mieux, on peut espérer que ces nouveautés seront ajoutées par lots après la conférence « Made by Google » du 13 aout prochain.