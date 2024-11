Android : l’application Téléphone vous laissera bientôt dénoncer les appels des arnaqueurs

L’application Google Phone s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la lutte contre les appels indésirables. Une fonctionnalité prometteuse, découverte dans la dernière version bêta de l’application, permettra aux utilisateurs de fournir des informations détaillées sur les appels suspects qu’ils reçoivent.

Google Téléphone sur le Play Store // Source : Frandroid

D’après les informations révélées par Android Authority, Google prévoit d’enrichir son système de signalement d’appels frauduleux sur son application Téléphone. Les utilisateurs pourront bientôt répondre à une série de questions spécifiques concernant la nature de l’appel suspect. « Que demandait l’arnaqueur ? » ou encore « Quelle était la prétendue identité de l’appelant ? » feront partie des questions posées pour mieux cerner le type d’escroquerie.

Cette évolution représente une amélioration significative par rapport au système actuel, qui se contente de différencier les appels spam des tentatives d’arnaque. La nouvelle version inclura également une zone de texte libre permettant aux utilisateurs de décrire plus précisément leur expérience. Ces informations collectées serviront à alerter d’autres utilisateurs sur des numéros spécifiques.

Pour aller plus loin

Cette appli Google dont vous n’avez pas besoin sera de plus en plus souvent préinstallée à l’avenir

Google améliore encore son application Téléphone

Cette année a déjà vu plusieurs améliorations notables de l’application Google Phone. L’introduction du bouton « Rechercher » a notamment permis aux utilisateurs de vérifier l’origine des numéros inconnus avant même de décrocher. Les smartphones Pixel bénéficient quant à eux de fonctionnalités avancées comme le filtrage d’appels et les appels vérifiés.

Plus récemment, Google a déployé sur ses Pixel une détection des arnaques en temps réel, pour protéger ses utilisateurs encore plus efficacement. Il reste maintenant à voir si cette nouvelle fonctionnalité sera ou non pertinente pour réduire les appels frauduleux et permettre à d’autres utilisateurs de les détecter plus facilement.

Face au fléau des appels indésirables qui touchent des millions d’utilisateurs quotidiennement, cette initiative de Google apparaît comme une réponse concrète. Le problème des appels frauduleux nécessite des solutions de plus en plus sophistiquées, et avec cette mise à jour, Google semble bien décidé à gagner cette bataille.