Google Photos et Drive sont en lien : la moindre photo que vous mettez sur l’un se retrouve sur l’autre. Ce fonctionnement a longtemps été source d’incompréhension chez les utilisateurs : Google annonce qu’il y mettra un terme.

S’il propose bien des produits, le cœur de métier de Google n’est pas vraiment dans le matériel mais les services. Surtout, c’est l’interconnexion de ces services qui le fait sortir du lot face à ses concurrents.

Pour autant, tout n’est pas parfait et ces derniers évoluent rapidement selon les retours des utilisateurs. Deux services proéminent du catalogue Google, Photos et Drive, sont aujourd’hui beaucoup trop interconnectés : le développeur va y mettre le holà.

Google Photos et Drive se séparent un peu

Actuellement, tous les fichiers photos envoyés sur Google Photos se retrouvent sur Drive, et inversement. De ce fait, si vous sauvegardez un fond d’écran sur Drive par exemple, il se retrouvera automatiquement dans votre vue Photos.

Ce lien si particulier est source de bien des confusions chez les utilisateurs, qui ont ainsi la fâcheuse tendance à supprimer le fichier sur Drive… et le perdre sur Photos de ce fait. Le développeur a annoncé sur son blog qu’une plus grande séparation des deux allait être mise en place dès juillet, afin de pallier ce problème.

Ainsi, les nouvelles photos et vidéos de Drive n’apparaîtront plus sur Photos. De même, les captures de Photos n’apparaîtront plus dans le dossier Photos de Drive. Les interactions avec ces fichiers seront également séparées entre les deux services, supprimer l’un n’impactera donc pas l’autre.

Fonctionnalité dédiée sur Google Photos

Sur Google Photos, une nouvelle fonctionnalité fera son apparition : « Importer depuis Drive ». Celle-ci vous permettra de manuellement contrôler quels fichiers iront aussi sur Google Photos.

Sur Windows et Mac, l’application « Backup and Sync » liée à Drive vous permettra toujours d’envoyer des fichiers sur Google Photos simplement, mais ces derniers ne seront pas partagés entre les deux services.

Impact sur votre espace de stockage

Sur Google Photos, la sauvegarde de photos et vidéos en haute qualité avec compression est gratuite et illimitée. Sur Drive, l’espace de stockage est limité à quelques gigas avant de devoir payer.

Avec ce changement, les fichiers photos compteront désormais sur l’espace de stockage de votre compte Drive. Google Photos n’est pas touché. Ainsi, il vous faudra faire plus attention en sélectionnant vers quel service synchroniser vos fichiers.

Les fichiers photos déjà présents sur votre Drive ne seront heureusement pas comptés. Pas de surprise donc une fois que ce changement sera déployé. Il s’agit ici juste de faciliter la compréhension de l’interconnexion entre les deux systèmes, et permettre aux utilisateurs un meilleur contrôle de leurs données.