Des effets de réalité augmentée ont été découverts dans Android Messages. Il devrait pouvoir être possible d’agrémenter ses MMS et RCS de photos décorées.

Google veut faire de Google Messages une application de messagerie universelle. Avec l’arrivée du RCS, il va désormais être possible de profiter de tous les avantages des applications comme WhatsApp, Facebook Messenger et autres directement dans son gestionnaire de SMS/MMS par défaut.

Avec ce changement, il devient donc nécessaire pour Google Messages de rattraper son retard sur ses principaux concurrents, et donc de proposer les mêmes fonctionnalités, des plus essentielles (partage de messages vocaux, indicateur de réception…), aux plus superficielles. C’est donc sans surprise que XDA a réussi à activer une portion de code actuellement inactive ajoutant des effets de filtres à l’appareil photo, à l’instar de ce que l’on peut trouver sur Instagram, Snapchat ou FB Messenger.

Ces effets apparaissent en ouvrant la caméra de l’application Messages et peuvent être partagés à la fois par MMS et par RCS. XDA précise que « c’est capable de reconnaître votre visage et placer des éléments devant comme derrière avec beaucoup de précision ». Au vu de la reconnaissance effectuée par le mode portrait des Pixel 3, on imagine bien ce que Google serait capable de faire pour l’application de filtres sur notre visage. De quoi ridiculiser Snapchat et consorts.

Reste à savoir si cela sera suffisant pour inciter les utilisateurs à remplacer leurs applications habituelles par le RCS de Google. Surtout qu’il est actuellement encore limité aux Pixel, même en France.