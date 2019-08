Google Maps permet de passer d’un compte Google à un autre juste avec un glissement du pouce sur l’écran du smartphone.

Sur Google Maps, vous pouvez désormais passer d’un compte à un autre avec un geste très simple. En effet, il suffit de faire glisser votre pouce, vers le haut ou vers le bas, sur votre image de profil située à droite de la barre de recherche. Et le tour est joué.

Avec cette action, vous pourrez alterner rapidement entre les différents comptes Google installés sur votre smartphone et cela pourrait s’avérer pratique pour celles et ceux qui ne souhaitent pas avoir les mêmes historiques de recherche d’adresse sur leurs profils personnels et professionnels.

Admettons tout de même que cette fonctionnalité serait encore plus judicieuse sur l’application Gmail où il est beaucoup plus courant de jongler entre nos différentes adresses mail.

Chez FrAndroid, cette option était disponible sur tous les smartphones dotés de la version 10.22.1 de Google Maps.