Il peut être frustrant de passer de longues minutes à écrire un email à un collègue, puis de réaliser, quelques secondes après l’envoi, qu’il n’est pas disponible pour répondre. Afin d’éviter ces déconvenues, Gmail permet désormais de vous prévenir lorsqu’un de vos contacts est absent.

Il vous est forcément arrivé de passer un bon moment sur un mail urgent. Le genre de mail qui doit être particulièrement détaillé, avec les formes, les explications, le contexte et tout ce qui s’en suit. Ce type de mail dont vous espérez forcément une réponse urgente parce que vous en avez besoin au plus tôt. Surtout, cette sorte de mail dont la réponse automatique ne se fait pas attendre : « je suis actuellement en congés et reviendrai dans deux semaines ».

Pour éviter ce type de frustration — et la perte de temps passé à écrire l’email — Google a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité sur Gmail et la suite Google. Dans un billet de blog consacré à sa suite, la firme de Mountain View annonce que lorsque vous écrivez à une personne ayant coché la case « absent du bureau » sur un événement de leur agenda, vous serez averti dès la rédaction de l’email. En bas de la fenêtre de rédaction, une petite bannière jaune vous précisera que la personne est absente, ainsi que sa date de retour.

Cette fonctionnalité sera déployée à partir du 16 septembre prochain et sera activée par défaut pour tous les utilisateurs de G Suite. Il sera néanmoins possible de la désactiver si vous ne souhaitez pas que vos collègues sachent que vous êtes absents.