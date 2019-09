Google Assistant expérimente une nouvelle interface où les suggestions sont affichées plus densément sous forme de tuiles rondes pour plus de clarté.

Google a les mains bien occupées avec ses futurs Pixel 4 et Pixel 4 XL, mais cela n’empêche pas le géant de peaufiner ses applications, notamment Google Assistant dont l’interface pourrait bientôt changer pour devenir à la fois plus dense et plus claire.

En effet, comme le montre 9to5Google, une nouvelle manière d’afficher les suggestions sur l’application de l’assistant personnel est en train d’être testée. À l’heure actuelle, lorsqu’on active Google Assistant, lesdites suggestions sont montrées en bas de l’écran sou forme de bulles ovales. Malheureusement, dans ce format, vous ne pouvez voir généralement que deux propositions — ou deux et demi dans le meilleur des cas. Il faut alors les faire glisser latéralement pour en consulter davantage.

C’est justement ce point qui pourrait changer. Dans la version en test, les suggestions passent par dessus la bulle de dialogue de Google Assistant et s’affichent sous forme de tuiles rondes, plus denses et un peu plus claires comme on peut le voir dans la capture d’écran ci-dessous envoyée par un lecteur à 9to5Google.

Il est beaucoup trop tôt pour savoir si cette interface sera vraiment adoptée par Google Assistant. Notons par ailleurs qu’un thème sombre est aussi en préparation tandis que sur les Pixel 4, l’assistant intelligent pourrait souffrir des temps d’attente au téléphone à votre place.