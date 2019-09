Grâce à Google Assistant, le Google Pixel 4 pourrait subir les pénibles temps d’attente au téléphone à votre place avant de vous prévenir quand un interlocuteur humain est à l’autre bout du fil.

« Merci de bien vouloir patienter, un conseiller va bientôt prendre votre appel ». Que l’on cherche à joindre sa banque, son fournisseur d’accès à Internet ou presque n’importe quelle plateforme de service client, on a souvent droit à cet irritant message généralement accompagné d’une musique classique répétitive. Mais n’ayez crainte, le Google Pixel 4 pourrait vous sauver de ces agaçants temps d’attente.

En effet, d’après des sources de 9to5Google, le Google Pixel 4 devrait se doter d’une fonctionnalité spécialement conçue pour vous éviter ce genre de désagrément. L’option en question serait propulsée par Google Assistant.

Google Assistant attend pour vous

Le principe est assez simple, imaginez : vous appelez un service client et vous découvrez qu’il vous faut attendre plusieurs minutes avant de pouvoir parler à un interlocuteur humain. Au lieu de vous coltiner la mélodie entêtante ou les messages promotionnels prévus pour vous faire patienter, vous devriez pouvoir appuyer sur un bouton pour que Google Assistant « écoute » à votre place. Dès qu’une personne à l’autre bout du fil décroche, le Pixel 4 vous préviendra qu’il faut reprendre la conversation.

Concrètement, l’utilisateur ne serait ainsi plus obligé de rester à l’affût et de surveiller intensément son smartphone. En anglais, l’option s’appellerait apparemment « Hold my phone », ce qui se traduit par « Tiens mon smartphone ». Mais comme le précise 9to5Google, la fonctionnalité semble encore à un stade peu avancé du développement et beaucoup de choses peuvent changer d’ici sa version finale.

En allant encore plus loin, on pourrait imaginer des usages où l’option Hold my phone nous permettrait d’éviter le temps d’attente et, ensuite, la fonctionnalité Google Duplex ferait la conversation à notre place. En attendant, beaucoup d’informations circulent sur le Google Pixel 4.

