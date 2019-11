Avec ses mails dynamiques AMP, Google souhaite révolutionner les mails. Déjà déployés sur le client web, voilà qu’ils arrivent sur l’application Android et iOS.

Depuis son lancement en 2004, Gmail a bien évolué et propose désormais un grand nombre de fonctionnalités qui n’étaient alors pas disponibles. Son contenu en revanche ne change pas vraiment : nos bons vieux mails à l’ancienne ! En 2018 néanmoins, Google a souhaité faire évoluer la formule en annonçant AMP for Email, un nouveau format permettant de rendre les mails dynamiques et ainsi accroître la productivité.

Ces mails dynamiques ont été déployés aux comptes G Suite (les comptes professionnels) en mars, puis en juillet pour les autres comptes. Cela reste néanmoins limité au client web, ce qui réduit de manière conséquente le nombre d’utilisateurs concernés. En effet, la consultation depuis un smartphone est une pratique de plus en plus courante et devrait s’intensifier encore avec le temps. Il fallait donc rapidement porter cette nouveauté sur les applications Android et iOS, ce qui est désormais chose faite.

Les mails dynamiques sont en cours de déploiement sur l’app Gmail pour Android et iOS. Comme d’habitude avec ce genre de fonctionnalités, le déploiement est progressif, ce qui signifie que c’est normal si ce n’est pas encore disponible pour vous, cela ne devrait désormais plus tarder.

Plus de productivité

Les cadres estiment passer plus de 5 heures par jour en moyenne à consulter leur messagerie. Une partie de ce temps peut être réduit en remplaçant certaines actions obligeant à sortir du mail par un simple clic au sein même du mail. Ainsi, pour ses mails dynamiques, Google donne comme exemples :

l’inscription à un évènement en un clic ;

le remplissage d’un questionnaire ;

la navigation dans un catalogue ;

la réponse à un commentaire ;

la mise à jour d’un mail avec les informations les plus fraîches.

Le contenu du mail étant par nature susceptible de changer, il pourra donc plus facilement interpréter des besoins, et ce ne sont là encore que quelques exemples des possibilités d’AMP for Email. Reste maintenant à ce que le format soit adopté à grande échelle.