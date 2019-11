Sur Android 10, il est désormais possible de configurer YouTube pour que l’application adopte automatiquement le thème global du système, qu’il s’agisse d’un thème clair ou d’un thème sombre.

Avec les mises à jour d’Android en version 10 et iOS en version 13, les deux principaux OS mobiles du marché permettent désormais d’adopter un thème global pour l’interface du smartphone. Selon ses préférences, l’utilisateur peut ainsi configurer un thème lumineux blanc ou un thème sombre noir ou gris foncé qui sera porté dans les menus, les paramètres et même au sein des applications compatibles.

C’est désormais le cas de YouTube, du moins sur Android 10. La dernière mise à jour de l’application mobile permet en effet de choisir entre trois options. On peut ainsi permettre à l’application d’adopter un thème sombre, un thème lumineux ou une troisième voie lui permettant d’adopter le thème global de l’appareil.

Cette fonctionnalité, repérée par 9to5Google, avait déjà été aperçue il y a plus d’un mois chez certains utilisateurs. Elle est désormais disponible pour les smartphones dotés d’Android 10 comme on a pu le voir avec un Google Pixel 4 XL dans la rédaction. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de l’application YouTube, puis dans les paramètres généraux, de sélectionner « apparence », puis de choisir entre « thème clair », « thème sombre » et « thème de l’appareil ».

Pour l’heure, ce n’est pas encore le cas sur iOS 13. En effet, sur un iPhone X sous iOS 13, YouTube se lance encore par défaut en mode lumineux malgré le thème sombre adopté sur l’ensemble du système. Un seul paramètre au sein de l’application permet de basculer en thème sombre, mais il n’est pas encore possible d’adopter automatiquement le thème système.