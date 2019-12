YouTube (web) améliore son mini lecteur, ses files d’attente et playlists

La version web de YouTube s'améliore avec quelques petites nouveautés bienvenues.

YouTube s’améliore ! La version web tout du moins qui a eu droit à quelques ajustements mineurs en cette fin d’année 2019.

Une file d’attente pour enchaîner les vidéos

Déjà aperçue en août dernier, la fonction de file d’attente est enfin disponible sur la version navigateur de YouTube. En passant votre curseur sur une vignette, vous verrez ainsi apparaître l’option « Ajouter à la file d’attente », vous permettant ainsi de créer une playlist temporaire en quelques clics et ainsi regarder des vidéos les unes à la suite des autres le plus simplement possible.

Plus besoin de créer une playlist dédiée pour enchaîner plusieurs épisodes d’une série de vidéos, il vous suffit de les ajouter, comme c’est déjà le cas sur un Chromecast par exemple.

Le mini lecteur s’améliore

Si vous êtes du genre à continuer votre navigation sur YouTube une fois que vous avez lancé une vidéo (pour choisir les vidéos que vous allez regarder ensuite par exemple), le mini lecteur est très certainement un compagnon que vous connaissez déjà. Il permet de réduire la vidéo dans le coin inférieur droit de votre écran pour continuer à surfer paisiblement sur le service tout en gardant à l’œil votre divertissement préféré.

Ce mini lecteur s’améliore désormais avec de véritables commandes de navigation. Vous pouvez rouvrir la vidéo en plein écran, mettre pause ou changer de vidéos si vous en avez plusieurs en file d’attente. Par ailleurs, les raccourcis clavier fonctionnent également et vous pouvez avancer ou reculer de 10 secondes en appuyant sur L ou J.

La gestion des playlists

Vous vous êtes fait une playlist avec tous les épisodes d’une série d’un YouTubeur, mais vous n’avez pas mis les vidéos dans le bon ordre ? Pas de panique, il est désormais beaucoup plus simple d’éditer les playlists en les triant par exemple par date de publication des vidéos, par date d’ajout, etc.

L’aspect communautaire est également plus développé avec la possibilité d’inviter des personnes à « collaborer » sur une playlist et un accès plus rapide au menu de confidentialité de celle-ci (privé, public, non listé). Par ailleurs, un bouton partage fait également son apparition.

Si vous passez beaucoup de temps sur la plateforme de vidéos, ces petits ajouts devraient vous simplifier la vie.